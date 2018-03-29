Hande Fırat işini biliyor: Buluşmaya katılmadı...

Doğan Medya'nın AKP'li Demirören Grubu'na satılmasının hemen ardından Hürriyet gazetesinde 'Saray yemekleri' öven Hande Fırat, Hürriyet'in veda yemeğine de katılmadı.

Doğan Medya Grubu’nun Demirören Holding’e satışının ardından, Hürriyet gazetesi eski Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı Hürriyet binasını ziyaret etmiş, Arzuhan Doğan Yalçındağ buluşmada yer almamıştı.

Odatv'de yer alan habere göre, Vuslat Doğan Sabancı’nın ardından Arzuhan Doğan Yalçındağ da Doğan Medya Grubu’ndaki kadın gazeteci ve yöneticilere bir veda yemeği verdi.

Veda yemeğinde Şirin Payzın gibi isimler de yer alırken Payzın, toplu fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Fotoğrafta Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat’ın olmaması ise yemeğe katılmadığı yorumlarının yapılmasına neden oldu.

Fırat gazete satışından hemen sonra Saray yemekleri öven bir yazı kaleme almıştı.