Halk TV'den Deniz Baykal iddialarına yanıt

Halk TV'deki işine son verilen Can Ataklı, Deniz Baykal ve kanala ilişkin önemli iddiaları gündeme getirirken, Halk TV'den bu iddialara sert yanıt geldi.

Halk TV'deki işine son verilen gazeteci Can Ataklı, Korkusuz gazetesindeki köşe yazısında Deniz Baykal'a ilişkin ilginç bir iddiayı gündeme getirirken, "Buna göre; atılma talimatını veren kişi Deniz Baykal. Çünkü Baykal Tayyip Erdoğan'la anlaştı. Eğer Erdoğan'ın önünde Halk TV engel olarak duruyorsa bu halledilecek. Erdoğan da bunun karşılığında Baykal'a destek olacak, kızı Aslı'yı da ilk seçimde aday gösterecek" ifadelerini kullanmıştı.

Bu iddialara Halk TV'den yanıt geldi. "Gazeteniz yazarlarından Sayın Can Ataklı, bir-kaç gündür ve son olarak da bugünkü köşe yazısında Halk TV’deki programının sona erdirilmesiyle ilgili olarak akıl almaz iftira ve dedikoduları dile getirmektedir. Sayın Deniz Baykal ve kızı Aslı Baykal’ın adını da vererek yazdığı tüm ifadeler gerçek dışıdır. Bugüne kadar Halk TV’deki hiçbir uygulamaya karışmamış olan Sayın Baykal, bilindiği gibi sağlık sorunlarıyla uğraşmaktadır" denilen açıklamada, Ataklı'ya tepki gösterilerek şu ifadeler kullanıldı: