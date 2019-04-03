Halk TV'de neler oluyor?

Son günlerde işten atılmalar ve işten ayrılmalarla tartışılan, CHP’ye yakınlığıyla bilinen Halk TV yine gündemde. Lâle Özan Arslan, Semra Topçu, Rahmi Aygün, Barış Yarkadaş, Atakan Gültekin ve Gokhan Demirel'in işten çıkarılmasının ardından, Uğur Dündar'ın istifa etmesinin yankıları sürüyor. Halk TV'nin yöneticileri ise tartışmanın nedeninin kanaldaki gençleşme ve yenilenme hamlesi olduğunu belirtiyor.

Gazeteci Uğur Dündar, sosyal medya hesabından attığı mesajla, Halk TV’den istifa ettiğini duyurmuş, “Halk Televizyonu'nu bugünlere getiren ekipten Lâle Özan Arslan, Semra Topçu, Rahmi Aygün, Barış Yarkadaş, Atakan Gültekin ve Gokhan Demirel'in işlerine son verilmiş! Bu haksızlığa karşı çıkıyor ve 6 yıldır tek kuruş almadan program yaptığım Halk TV'den ayrılıyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Uğur Dündar, bugünkü köşesinde ise, konuyla ilgili olarak dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

İşlerine son verilen çalışanların bir eşya gibi kapının önüne bırakıldıklarını ifade eden Dündar, "Haberi doğrulattıktan sonra, hiç düşünmeden yarım asırlık meslek yaşamımda daha önce de benzerlerini sergilediğim bir davranış yaptım"dedi.

Dündar, "Benimki gönül bağıydı. Meslektaşlarıma eşya muamelesi yapıldığını öğrenir öğrenmez bu bağ kopuverdi!" diye de ekledi.

Halk TV yöneticileri ise işten çıkarmaların yönetimin çok önceden aldığı yeniden yapılanma ve gençleşme kararının bir sonucu olduğunu iddia ediyor. Seçimden sonra hayata geçirilecek bu değişim için uzun zamandır çalışılıyordu. İşten çıkarılan gazetecilerin bütün haklarının ödendiğini belirten kanal yöneticilerine göre, olayın seçim ertesine gelmesinin dışında bir talihsizlik yok. İşten çıkarılan gazeteciler ise işten çıkarılmalarının çok hoyratça yapıldığını, kanala verdikleri emeklerin dikkate alınmadığını söylüyor.

Bu arada Halk TV Ana Haber’in başına ise İrfan Değirmenci getirildi. Değirmenci aynı zamanda ana haber bültenini de sunuyor.