Halk TV'de kriz

Halk TV’nin tanınan sunucularından İsmail Dükel’in Halk TV’deki programlarına son verilirken, kanalın yayın konseyi üyelerinden açıklama geldi.
Ayşenur Arslan, karara ilişkin, "Sevgili dostlar.. Beş günü ağır ateşli olmak üzere on gündür yatıyorum. Bugün, önce anlam veremediğim hakaret mesajları.. Daha sonra birkaç meslektaşımın sorusuyla öğrendim ki İsmail Dükel Halk Tv’den gönderilmiş. “Neden” diye soruyorlar. Hiçbir fikrim yok. Üzgünüm" derken, bir açıklama da Uğur Dündar'dan geldi.
Dündar, “Yaklaşık 5 yıldır özveriyle program yaptığım @halktvcomtr 'nin iç işlerine en ufak bir müdahalem olmadı. Aksini kimse iddia edemez. Şu gitsin, bu gelsin gibi talepler aklımın ucundan geçmez. Tv'nin bağımsızlığı için kabul ettiğim Yayın Konseyi görevimi de bırakmayı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.
Dükel, kararı şu sözlerle duyurmuştu:
“Dostlar #HalkTvİSMAİLDÜKELSİZolmaz diye tag açmışlar. Zorunlu bir açıklama yapma gereği doğdu. “Bayramdan sonra görüşürüz” demiştim. Görüşemeyeceğiz. İzin dönüşü kanal yönetiminin tasarrufuyla görevimden alındığımı öğrendim. Veda edemedim. Kusura bakmayın. Hakkınızı helal edin."