Halk TV'de kriz

Halk TV sunucularından İsmail Dükel’in programlarına son verilirken, kanalın kararı sonrası Uğur Dündar ve Ayşenur Arslan'dan açıklama geldi.

Halk TV’nin tanınan sunucularından İsmail Dükel’in Halk TV’deki programlarına son verilirken, kanalın yayın konseyi üyelerinden açıklama geldi.

Ayşenur Arslan, karara ilişkin, "Sevgili dostlar.. Beş günü ağır ateşli olmak üzere on gündür yatıyorum. Bugün, önce anlam veremediğim hakaret mesajları.. Daha sonra birkaç meslektaşımın sorusuyla öğrendim ki İsmail Dükel Halk Tv’den gönderilmiş. “Neden” diye soruyorlar. Hiçbir fikrim yok. Üzgünüm" derken, bir açıklama da Uğur Dündar'dan geldi.

Dündar, “Yaklaşık 5 yıldır özveriyle program yaptığım @halktvcomtr 'nin iç işlerine en ufak bir müdahalem olmadı. Aksini kimse iddia edemez. Şu gitsin, bu gelsin gibi talepler aklımın ucundan geçmez. Tv'nin bağımsızlığı için kabul ettiğim Yayın Konseyi görevimi de bırakmayı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Dükel, kararı şu sözlerle duyurmuştu: