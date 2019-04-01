Halk TV'de çok sayıda işten çıkarma: Uğur Dündar ayrıldı

Uğur Dündar, Halk TV’de Lale Ozan Arslan, Semra Topçu, Rahmi Aygün, Barış Yarkadaş gibi isimlerin işlerine son verildiğini duyurarak kanaldan ayrıldığını açıkladı. Halk TV Ana Haber’in başına ise İrfan Değirmenci getirildi.

Halk TV’de çok sayıda kişinin işten çıkarıldığını duyuran Uğur Dündar buna tepki olarak kanalla yollarını ayırdığını açıkladı.

Uğur Dündar Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Halk Televizyonu'nu bugünlere getiren ekipten Lâle Özan Arslan, Semra Topçu, Rahmi Aygün, Barış Yarkadaş, Atakan Gültekin ve Gokhan Demirel'in işlerine son verilmiş! Bu haksizlığa karşı çıkıyor ve 6 yıldır tek kuruş almadan program yaptığım Halk Tv'den ayrılıyorum” dedi.

Halk Televizyonu'nu bugünlere getiren ekipten Lâle Özan Arslan,

Semra Topçu, Rahmi Aygün, Barış Yarkadaş, Atakan Gültekin ve Gokhan Demirel'in işlerine son verilmiş!

Bu haksizlığa karşı çıkıyor ve 6 yıldır tek kuruş almadan program yaptığım Halk Tv'den ayrılıyorum. — Uğur Dündar (@ugurdundarsozcu) 1 Nisan 2019

Öte yandan Halk TV Ana Haber Bülteni’nin başına İrfan Değirmenci getirildi. İrfan Değirmenci Twitter’dan paylaştığı mesajda “Dostlar bir haberim var size. Bu akşamdan itibaren Halk Tv Ana Haber Bülteni bana emanet. Güveninize layık olmak için yine elimden geleni yapacağım. Söz. Bu akşam 18’de tarihi dönüşümü ve sandık baharını izlemek üzere Halk Tv ekranına davetlimsiniz” açıklaması yaptı.