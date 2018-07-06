Haftalık soL Dergi'nin yeni sayısı çıktı

soL Dergi bu haftaki sayısında seçimler, Türkiye’de düzen ve sol üzerine değerlendirmelerine devam ediyor. Cemaatlerin kirli savaşı ve seçimler, devletle tarikatların planlı katliamları, Trump’ın ‘ticaret savaşı’nın ardındaki hegemonya krizi, Putin’in Erdoğan’ın zaferine sevinci bu sayının öne çıkan konuları arasında.

Dijital platformda abonelikle okurlarına ulaşan haftalık soL Dergi’nin 18’inci sayısı yayımlandı. Derginin bu haftaki sayısında Türkiye’de sol, seçimler ve devletin tarikatlarla ilişkileri, Trump’ın “ticaret savaşı”, Rusya’nın Türkiye’deki seçim sonuçlarına bakışı öne çıkan konular arasında yer alıyor. Dergiye abone olup eski ve yeni sayıları okumak için haberin altındaki görsele tıklayabilirsiniz.

Aydemir Güler “Sol, solculuk ve toplumun genetiği” başlıklı yazısında, Türkiye’de solculuğun sınırlarını üçte bire hapseden teze karşılık solun aynı zamanda “tarihselcilik” olduğunu hatırlatıyor.

Eren Korkmaz “Düzene nefes aldıran seçimler” başlığını taşıyan yazısında, Haziran Direnişi’nden bu yana hemen her sene gerçekleşen, seçim mekanizmasıyla düzene nefes verme oyununa toplumun bir kez daha inanmasına izin verilmemesi gerektiğine işaret ediyor.

Orhan Gökdemir “Planlı Devlet Tatbikatı: 2 Temmuz” başlıklı yazısında, 31 Mart’tan 2 Temmuz 1993’e Nakşibendi tarikatı ile devletin katliamlarını ele alıyor.

Önder Yılmazer “Cemaat savaşlarında yeni dönem” başlıklı yazısında Fethullahçılardan boşalan alanı doldurma kavgasındaki cemaatlerle ilgili olarak 24 Haziran seçimlerinin ortaya çıkardığı yeni gelişmelere ve Süleymancılar’a odaklanıyor.

Alper Birdal “Hegemonya krizi: Çöldeki kutup ayısı” başlıklı yazısında, “ticaret savaşı”nın semptomlarından biri olduğu hegemonya krizine, başat emperyalist güçlerde bir içe doğru patlamanın eşlik ettiğine dikkat çekiyor ve bu çöküşte “munzam zarar” olarak görülenlerin kol kola girmesini sağlama görevine işaret ediyor.

Gözde Kök “Erdoğan’ın zaferi, Putin’in sevinci” başlıklı yazısında, Rusya’da 24 Haziran seçimleriyle ilgili yapılan yorumlara yer veriyor ve Erdoğan’ı ilk kutlayan lider olan Putin’in sevincinin arka planını değerlendiriyor.

Tevfik Taş “Düzen içi 'arıza' olarak Fritz Bauer” başlıklı yazısında, Türkiye’nin Doğan Öz’ü ve Batı Almanya'da adalet yapılanması içindeki neredeyse tek antifaşist örnek olarak tanımladığı Fritz Bauer’in mücadelesini ve öldürülüşünü anlatıyor.

soL Dergi’nin Türkiye’den Everest’e çıkan ilk kadın dağcılar Eylem Elif Maviş, Burçak Özoğlu, Meltem Çolak ile dağcılık sporu ve kadın sporcu olmak üzerine yaptığı söyleşi “Dağcı kadınlar” başlığını taşıyor.

İsmail Sarp Aykurt’un, ortak olanları ve gizledikleriyle hâlâ olimpiyat tarihinin en karanlık yerinde durmaya devam eden 1936 Nazi Olimpiyatlarını ele aldığı yazısı “Travmatize toplumun dolmuşuna binmek: 1936 Berlin Olimpiyatları” başlığını taşıyor.

Levent Özübek “Maksim Gorki’nin saati” başlıklı yazısında, büyük komünist yazarın güzel bir yaşam kurma mücadelesinde tüm devrimcilere, ilericilere oyalanacak tek bir saniye, kaybedilecek tek bir saat olmadığını hatırlattığı, bugün pek bilinmeyen, ilk yazılarından birine yer veriyor.

Ulaş Özer “Toplumu sanatla buluşturan etkinliklerden yüksek kârlı organizasyonlara: Festivaller” başlıklı yazısında, festival kavramının antik dönemden günümüze değişimine ve müzik festivallerinin ticari birer organizasyona dönüşümüne değiniyor.

Eda Şamiloğlu “Göbekli Tepe Dünya Mirası Listesinde” yazısında, geçen günlerde UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesine kaydedilen Göbekli Tepe’nin insanlık tarihi açısından önemini ve Türkiye’nin listede yer alan diğer kültür varlıklarını ele alıyor.

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