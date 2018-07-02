Habertürk'ten gazete emekçilerine: 5 Temmuz'da gazeteyi kapatıyoruz

Ciner Medya Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ, Habertürk gazetesi çalışanlara gönderilen bilgilendirme e-postasında gazetenin kapatılacağını duyurdu.

Gazete DuvaR'ın haberine göre, Habertürk için bir süredir dile getirilen iddia gazete yönetimi tarafından da resmen doğrulanmış oldu.

Çalışanlara gönderilen mektup özetle şöyle:

"Yazılı basın faaliyetlerimizi 5 Temmuz 2018 tarihi itibariyle sonlandırmaya, buna mukabil gazetecilik faaliyetlerimizi televizyonlarımız Show Haber, Habertürk TV, Bloomberg HT ile entegre bir vaziyette Habertürk com başta olmak üzere internet mecralarımız odaklı olarak daha da güçlü bir şekilde devam ettirmeye karar verdik.

Yukarıda duyurusunu yaptığımız kararımızın çalışma ilişkilerimizde bazı değişmeler ve sonuçlara yol açması doğaldır ve kaçınılmazdır. Bu konudaki kararlarımız ve uygulamalarımız kısa süre içerisinde insan kaynaklarımız tarafından değerli çalışma arkadaşlarımızla paylaşılacaktır. Ancak şu kadarını belirtelim ki, sektörde meydana gelen değişimlere ekonomik olarak zorunlu yanıt niteliğindeki bu dönüşüm kararımızla nitelik ve nicelik olarak uygun özelliklere sahip olduğunu değerlendirdiğimiz çalışma arkadaşlarımızla grubumuz bünyesinde yol arkadaşlığımızı devam ettirme kararlılığımız mevcuttur. Bu konuda da yönetim düzeyinde yapılan ve yapılacak değerlendirmeler en kısa sürede insan kaynakları Birimimiz tarafından çalışma arkadaşlarımızla paylaşılacaktır."