Habertürk ve Show TV de satılıyor!

Show TV’nin Albayrak Grubu’yla satış için masada olduğu, yine Habertürk'ün de Albayraklara satılacağı ileri sürüldü. Albayrak Grubu, Yeni Şafak gazetesinin de sahibi konumunda.

Doğan Medya'nın Demiören'e satışının ardından şimdi de Show TV ve Habertürk satılıyor.

Medyaradar'ın haberine göre, Show TV’nin Albayrak Grubu’yla satış için masada olduğu ve bu satışın her an gerçekleşebileceği iddia ediliyor.

İddialara göre, satış içinde Show TV’nin yanı sıra Ciner Grubu’nun medyadaki diğer varlıkları, Habertürk Televizyonu, Habertürk Gazetesi ve Bloomberg TV de bulunuyor.

DOĞUŞ GRUBU DA SATILIYOR

Bu arada Doğuş Grubu’nun (Star, NTV ve Kral) satış konusu ise kapanmış değil.

Doğuş Yayın Grubu, kendi içerisinde önemli değişikliklere imza atıyor ancak bir yandan da Digiturk’ün sahibi olan Katarlı beIN Grubu’nun teklifi hala masada.

Bankalarla anlaşma masasına oturan Ferit Şahenk’in buradaki yeni borç yapılanmasının şekline göre konuyla ilgili kararını vereceği belirtiliyor.