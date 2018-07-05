Habertürk TV Genel Müdürü istifa etti

Habertürk TV Genel Müdürü Veyis Ateş, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla görevi bıraktığını açıkladı.

Ateş'in açıklaması şöyle:

"Değerli dostlarım, kıymetli takipçilerim… Bugünden itibaren yola, Habertürk TV Genel Müdürü olarak değil Habertürk ailesinin programcı/yazarı olarak devam edeceğim. Yeni dönemde Habertürk TV de programlarıma devam edecek ve Habertürk ün digital mecralarında köşe yazacağım. idari işleri başka bir arkadaşıma devrediyor, özlediğim yayıncılık hayatına (ki, hiç bırak(a)mamıştım) devam ediyor olacağım. Bu süreçte bana destek veren yöneticilerime ve mesai arkadaşlarıma şükranlarımı sunarım. Her şey çok güzeldi, daha da güzel olacak… Şimdilik biraz istirahat zamanı. Sağolun."