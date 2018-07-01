'Habertürk gazetesi kapanıyor, son gün cuma'

Ciner Holding bünyesindeki Habertürk gazetesinin bu cuma günü son sayısını çıkaracağı ileri sürüldü.

Ciner Yayın Holding bünyesinde 1 Mart 2009 tarihinde yayın hayatına başlayan günlük gazete Habertürk'ün yayın hayatını sonlandıracağı öne sürüldü.

SuperHaber.tv'nin haberine göre, gazete son olarak cuma günü baskıya verilecek.

Bir süredir mali sorunlarla mücadele eden ve Anadolu'da bulunan baskı tesisleri ile bürolarını aşama aşama kapatan Habertürk gazetesi cuma günü son kez baskıya verilecek.

SuperHaber'e ulaşan bilgilere göre 10 günlük kağıt stoğu kalan gazete, cuma günü son kez okurlarla buluştuktan sonra dijital olarak yayın hayatına devam edecek.