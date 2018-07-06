Habertürk çok sayıda gazeteciyi işten çıkardı

Basılı yayıncılığı dün sonlandıran Habertürk, birçok gazeteciyi işten çıkardı.

Habertürk, basılı yayıncılığa son vermesi sonrası işten çıkarmalara başladı.

Medyaradar'ın haberine göre, Ümran Avcı, Müslim Sarıyar, Murat Ataş, Dündar Kale, Hayati Arıgan, Pervin Kaplan, Veli Sarıboğa, foto muhabirleri Sinan Bilgenoğlu, Akıncan Adaban, yurt haber muhabirleri Mehmet Kayahan, Soner Özcan, editör İrem Koca, muhabir Arif Taşkın ve Gökhan Artan işten çıkarıldı.

Gazetenin Yazı İşleri servisinde görev yapan tüm editörlerle de yollar ayrıldı.

Magazin servisinden ise Mehmet Çalışkan ve Bülent İpek dışındaki çalışanların görevine son verildiği öğrenildi.

Gazete Habertürk tv yazarı Mustafa Doğan ile tiyatro yazarı ve editör Ece Saruhan da işten çıkarıldı.