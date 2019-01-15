A Haber'de 'gizemli' profesör...

AKP'ye yakınlığıyla bilinen A Haber’de olmayan bir 'profesör' canlı yayına bağlandı, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarını değerlendirdi.

A Haber’de 11 Ocak 2019 tarihinde yayınlanan Cansu Canan Özgen’in sunduğu “Satır arası” adlı programa “Harward Üniversitesi’nde” olduğu iddia edilen ve adı Mark Thomas olan bir profesör telefon konuğu olarak katıldı. ABD’nin Suriye’den çekilme kararını değerlendiren Thomas, Trump’ın baskı altında ve zayıf durumda olduğunu ve köşeye sıkıştığını ve İsrail tarafından yönlendirildiğini söyledi.

Odatv'de yer alan habere göre, Harvard Üniversitesi, kadroda bu isimli bir profesörün olmadığını açıkladı.

Haberde Harvard Üniversitesi'nin adı da "Harward" olarak yer aldı.