A Haber ekibi T A M A M protestosu sonrası kaçtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Millet tamam derse çekiliriz" açıklaması sonrası sosyal medyada 2 milyondan fazla "tamam" mesajı atılırken, bu slogan yandaş A Haber'i de zor duruma soktu.
Çankaya Nüfus Müdürlüğü önünde canlı yayın yapmak isteyen havuz kanalı A Haber, yurttaşlar tarafından protesto edildi.
Yurttaşlar kanalın çekimi sırasında "tamam" sloganları attılar.
Tepkiler sonrası yayın kesilirken, A Haber ekibi yurttaşların görüntüsünü çekmeye çalıştı.
Bu tavrın ardından tepkiler artınca kanal ekibi olay yerinden ayrılmak zorunda kaldı.