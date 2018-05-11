A Haber ekibi T A M A M protestosu sonrası kaçtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Millet tamam derse çekiliriz' sözleri sokakta da yankılanmaya başladı. AKP'nin havuz kanallarından A Haber ekibi, Ankara'da 'T A M A M' sloganlarıyla protesto edilince çareyi kaçmakta buldu.
soL - Ankara
Cuma, 11 Mayıs 2018 13:49

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Millet tamam derse çekiliriz" açıklaması sonrası sosyal medyada 2 milyondan fazla "tamam" mesajı atılırken, bu slogan yandaş A Haber'i de zor duruma soktu.

Çankaya Nüfus Müdürlüğü önünde canlı yayın yapmak isteyen havuz kanalı A Haber, yurttaşlar tarafından protesto edildi.

Yurttaşlar kanalın çekimi sırasında "tamam" sloganları attılar.

Tepkiler sonrası yayın kesilirken, A Haber ekibi yurttaşların görüntüsünü çekmeye çalıştı.

Bu tavrın ardından tepkiler artınca kanal ekibi olay yerinden ayrılmak zorunda kaldı.

 

 