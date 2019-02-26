Gülen, Le Monde'a yazdı: Erdoğan u-dönüşü yaptı

15 Temmuz darbe girişimi sonrası hakkında yakalama kararı çıkarılan Fethullah Gülen'in Fransız Le Monde gazetesinde bir yazısı yayımlandı. Gülen, '2011’de üçüncü seçim zaferinden sonra o zamanın başbakanı, bugünün cumhurbaşkanı Erdoğan tamamen bir u-dönüşü yaptı' dedi.

15 Temmuz darbe girişimi sonrası hakkında yakalama kararı çıkarılan ve ABD tarafından iade talebi reddedilen Fethullah Gülen, Fransız Le Monde gazetesi için bir yazı kaleme aldı.

"2000’li yılların başlarında Türkiye demokrasisini iyileştirme yolunda adımlar atan Müslüman bir ülke olarak takdir ediliyordu. 2002’de göreve başlayan iktidar partisi Avrupa Birliği’nin demokratik standartlarıyla uyuşan reformlar yaptı ve insan hakları mevzuunda ülkenin sicili düzelme yoluna girdi" diyen Gülen, "Maalesef bu demokratik reformlar uzun ömürlü olmadı. Birkaç sene içinde reformlar durakladı ve 2011’de üçüncü seçim zaferinden sonra o zamanın başbakanı, bugünün cumhurbaşkanı Erdoğan tamamen bir u-dönüşü yaptı. O günden bu yana giderek şiddetlenen otoriterleşme Türkiye’yi artık diğer Müslüman çoğunluklu ülkelerin örnek alabileceği bir ülke olmaktan çıkardı" ifadelerini kullandı.

Gülen, "Türkiye’nin demokrasi tecrübesinde, son dönemdeki geriye gidiş İslami değerlere riayetin değil, aksine bu değerlere yapılan ihanetin bir sonucudur" derken, yazısını "Ümit ve dua ediyorum ki yakın dönemde Müslüman dünyada yaşanan elim hadiseler bir kollektif şuurlanmaya vesile olur ve gerek hür ve adil seçimleri, gerekse bütün temel insan hakları ve hürriyetlerini müdafaa eden, demokratik fikirli liderleri ve hükümetleri ortaya çıkarır" ifadeleriyle noktaladı.