Güldür Güldür Show'da medya eleştirisi

Türkiye'nin izlenen programlarından biri olan 'Güldür Güldür Show'un dünkü bölümünde bir gazetenin yazı işleri toplantısı hicvedildi; yayın yönetmeninin 'pozitif başlıklar' bulma çabası izleyenleri güldürdü.

2013 yılında yayınlanmaya başlayan, Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal'ın yapımcılığını üstlendiği Güldür Güldür Show'da medyaya yönelik sert bir eleştiri yapıldı.

Dün akşam yayınlanan 192. Bölümde "Pozitif Toplantı" skeciyle gazetelere eleştiri getirildi. Bir gazetenin yazı işleri toplantısında, gazetenin genel yayın yönetmeni, gazetelerde karamsar haberler yerine, olaylara hep pozitif bakarak "Daha mutlu" haberler yapılması yönünde uyarılarda bulundu.

Haber başlıklarını ‘olumlu’ hale getirmeye çalışan yayın yönetmeni “Ekmeğe yüzde 20 zam geldi” haberine “Obeziteye tokat! Halkımız ekmek yiyemediği için yaza fit vücutlarıyla merhaba diyecek” başlığını atıyor; artan obezite oranları hakkındaki bir habere ise “Var ki yiyoruz” başlığını uygun görüyor. “İşsizlik oranı yüzde 10” haberine “Çalışma oranı yüzde 90” haber başlığını atan yayın yönetmeni, “Tonlarca limon çiftçinin elinde kaldı” haberine de “Çiftçi limonataya doyacak” diyor.