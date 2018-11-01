GÖRÜŞ I Merkez medya kayyumu Demirören

'Demirörenler medya patronu değil gerçekte. Doğan Grubu'nun el konulan gazete ve televizyonlarına atanmış bir tür gayrı resmi kayyum. 2013’te o ses kaydı basına servis edildikten sonra kimyaları bozuldu ve sarayın tasfiye memurluğuna gönüllü olarak üstlendiler.'

Demirören Holding Vatan gazetesini kapattı. Kapatılan Vatan, Demirören Medya grubunun 5 gazetesinden biriydi. Demirörenler 2002 yılında yayın hayatına başlayan Vatan gazetesini Milliyet ile birlikte Aydın Doğan’dan 2011’de satın almıştı.

Vatan’ın kapatılmasında Radikal modeli izlendi. Radikal kapatılınca Hürriyet’in eki haline getirilmişti. Vatan Gazetesi de 1 Kasım itibariyle, Milliyet gazetesinin hafta sonu eki olarak yayın hayatını sürdürecek. Yani ölmeyecek, sürünecek.

Fakat yakın zamanda Milliyet’in de kapatılacağı güçlü bir söylenti. Yayın hayatına internet haber portalı olarak devam etmesi de olasılıklar arasında. Bu da bir gazete için ölmeyip sürünmek anlamına geliyor.

Vatan ilk örnek değil, yakın zamanda Ciner Holding'in Haber Türk gazetesi de zarar ettiği gerekçesiyle kapatılmıştı. Gerekçe olarak “kâğıt sıkıntısı” gösteriliyor ama gazetelerin kapatılması kararı bugünün konusu değil. Hatta Demirörenler'in gazeteleri kapatmak üzere satın aldığına inanılıyor.

İddianın sahibi Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Başkanı Gökhan Durmuş. Durmuş, Demirören Grubu'nun Doğan Medya'yı satın almasının ardından Milliyet ve Vatan gazetelerinin satılacağını ileri sürmüştü. Durmuş, seçimler sonrasında AKP'nin iktidarda kalması hâlinde Demirören Holding'in Milliyet ve Vatan gazetelerini kapatabileceğine işaret ederek, "Demirörenler'in Hürriyet ve Posta'ya dokunacağını düşünmüyorum. Milliyet ve Vatan üzerinde bir kapatma süreci yaşanacağını düşünüyorum. Milliyet'in internet haberciliği üzerinden devam edeceğini, Vatan'ın tamamen kapanacağını düşünüyorum. Tabii eğer iktidarda bir değişim yaşanmazsa. Her ikisi de zarar eden kurumlar" demişti.

Ancak kâr-zarar hesabıyla bakılacak olursa ülkedeki bütün gazetelerin kapatılması lazım. Çünkü satış rakamlarıyla kârda olan gazete yok. Ayakta kalmalarının tek nedeni reklam gelirleri. Onun da hangi gazeteye, hangi televizyona ne oranda dağıtılacağına iktidar karar veriyor.

NE ALAN MEMNUN NE SATAN

Milliyet ve Vatan’ın 2011 yılında satışın gerçekleştiği dönemde Doğan Grubu, hem Maliye Bakanlığı hem de Rekabet Kurumu tarafından kesilen ağır para cezalarının baskısı altındaydı. Satan satmak zorunda kaldı ama alanların da almak zorunda kaldıkları kısa süre sonra anlaşıldı. Gazeteleri sözde satın alan Demirören ve Karacan grupları satıştan kısa süre sonra anlaşmazlığa düşüp mahkemelik oldu. Mahkeme gazetelere kayyum atadı. İktidar yeniden devreye girdi ve Demirörenler gazetelerin tek sahibi oldu.

Fakat AKP iktidarı altında sözde bile olsa medya patronu olmanın ne anlama geldiğini kısa bir süre sonra öğreneceklerdi. 2013 yılında Milliyet'te "İmralı zabıtları" başlığıyla yayımlanan haber nedeniyle Erdoğan Demirören dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından çok sert bir biçimde azarlanmıştı. Basına sızdırılan ses kaydında Erdoğan Demirören'in "Nasıl girdim bu işe ya, kim için" diyerek ağladığı duyuluyordu.

Kâğıt krizi bahane, Demirörenler'in bu gazeteleri kapatmak için satın aldığı herkesin bildiği bir sır. Kapatılan Vatan gazetesinin internet versiyonu ülkenin en çok izlenen internet sitelerinden biriydi. İnternet reklam ücreti gazetenin neredeyse üç katına ulaşmıştı. Bu reklam pastasından da vazgeçti Demirören.

Bir iki ay önce iktidarın en çamur tetikçisi Cem Küçük, haber vermişti tasfiyeyi zaten. Haber Türk gazetesinin kapatılmasını örnek gösteren Küçük, “Bu bedel ödeme kültürüdür… 22 Mart medya devrimi ile Aydın Doğan’ın tasfiyesi bedel ödeme kültürünün net örneğidir” diye yazmış ve yakın zamanda ismi Aydın Doğan ile özdeşleşmiş gazetecilerin Demirören grubundan tasfiyesinin bir mecburiyet olduğunu söylemişti.

Demirörenler medya patronu değil gerçekte. Doğan Grubu'nun el konulan gazete ve televizyonlarına atanmış bir tür gayrı resmi kayyum. 2013’te o ses kaydı basına servis edildikten sonra kimyaları bozuldu ve sarayın tasfiye memurluğunu gönüllü olarak üstlendiler.

Demirörenler'e geçen gazeteler iflasa sürüklenip kapatılıyor. Yıldırım Demirören’in başına atandığı Futbol Federasyonu da futbolu tasfiye etti edecek.

Vatan kapandı, Milliyet akıbetini bekliyor. Gazete ve dergi dağıtım ağı Yaysat kapatılıyor.

Darısı Posta ve Hürriyet’in başına!