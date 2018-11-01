GÖRÜŞ | Akşam gazetesinin 100 yılı: 'Ne çizgisi Vali Bey?'

İstanbul Valisi Şahin, Akşam gazetesinin 100'üncü yaşının kutlandığı etkinlikte konuştu, gazetenin '100 yıldır aynı çizgide olduğunu' öne sürdü. Orhan Gökdemir Akşam'ın 'bozulmayan' çizgisini yazdı.

Akşam Gazetesi 20 Eylül 1918’de Necmettin Sadak, Kazım Şinasi Dersan, Falih Rıfkı Atay, Ali Naci Karacan tarafından kuruldu. İlk sayısı küçük boy ve tek yapraktı. 1920 yılında sadece akşam çıkan bir gazete oldu. Milli mücadeleyi destekledi.

Falih Rıfkı gazetede yazdığı Kurtuluş Savaşı'nı, Mustafa Kemal'i destekleyen yazılarından dolayı idam isteğiyle Divanı harbe verildi. Yargılamanın uzaması, ardından da İnönü Zaferi'nin kazanılması üzerine serbest bırakıldı. Akşam milli mücadeleciydi.

Sivas Milletvekili ve Dışişleri Bakanı Necmettin Sadak uzun yıllar gazetenin başyazarlığını yaptı. Akşam artık CHP’liydi.

Necmettin Sadak II. Dünya Savaşında rotayı Faşizme doğru çevirdi, Nazi Almanya’sını destekledi. Almanlar Sadak’a hizmetleri karşılığı bir Mercedes hediye etti ve iddialara göre Türkiye’deki Alman Büyükelçiliği gerektiğinde kumar borçlarını karşıladı. Akşam artık faşist bir gazeteydi.

1957 tarihinde Malik Yolaç tarafından satın alındı ve Osman N. Karacan’ın Yayın Yönetiminde Çetin Altan ve İlhami Soysal’ın yazılarıyla sola kaydı.

1971’den sonra birkaç defa el değiştirdi ve sonra Ilıcak ailesinin yönetimine geçti. Akşam sağcı olmuştu.

1993 yılında Kemal Ilıcak ölünce Ahmet Özal tarafından satın alındı. Akşam Özalcı olmuştu.

1997’de gazete Çukurova Holding tarafından satın alındı. Akşam merkez gazetelerden birine dönüştü.

2013’te AKP sahibi Mehmet Emin Karamehmet’in borçlarını bahane ederek gazeteye el koydu. Akşam TMSF gazetesi olmuş, AKP saflarına geçmişti.

Sonra TMSF AKP’nin işaretiyle gazeteyi Ethem Sancak’a devretti. Gazete artık havuz medyasının sıradan bir ferdiydi. Akşam halen AKP yandaşı milliyetçi muhafazakâr bir gazete olarak yayın hayatını sürdürüyor.

Gazetenin kuruluşunun yüzüncü yılıydı dün. Artık yarı resmi gazeteydi Akşam. Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda kuruluşu şerefine yarı resmi bir sergi açıldı. Açılışı da İstanbul Valisi Vasip Şahin yaptı. Şahin açılış konuşmasında şöyle dedi: "Akşam Gazetesi hamdolsun 100 yıldır aynı çizgisini sürdürüyor. Millet olma, millet kalma ve bu ülkeyi daha ileriye taşıma noktasında medya üzerine düşen sorumlulukları, belki en güzel ifade edildiği örneklerden biri Akşam Gazetesi. Akşam Gazetesi'nin 100. yılını tebrik ediyorum" dedi.

İlahi Vali bey, ne çizgisi? Havuz gazetesinde çizgi mi olur?