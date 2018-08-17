Google'ın Çin için sansürlü arama motoru geliştirme kararına çalışanlardan tepki

Binden fazla Google çalışanı, şirketin gizli bir şekilde Çin için sansürlü arama motoru geliştirmesine tepki gösteren bir mektup imzalayarak şirket içinde 'şeffaflık' talep etti.

Google'ın Çin için arama motorunun sansürlü bir versiyonunu geliştirme kararı almasının ardından binden fazla şirket çalışanı, bir mektup imzalayarak iş yerindeki etik sorunlarını gidermek amacıyla yönetimden "şeffaflık" talep etti.

Mektubu bin 400 kişinin imzaladığı belirtildi.

Sekiz yıl önce sansürü ve hükümet hacklemelerini protesto ederek Çin'den çekilen Google'ın, şirketin içinde yaşananların arından ülkeye dönmesinin iyice zora girdiği belirtiliyor. İnternet kullanıcısı sayısında birinci sırada olan Çin'in içerik sınırlama ve hizmet blokajları Facebook ve Instagram gibi şirketleri de rahatsız etmişti.

Şirket çalışanları, daha önce Google'ın ABD Savunma Bakanlığı'yla (Pentagon) bir proje için anlaşmasına da mektup yoluyla tepki göstermiş, tepkiler sonucunda şirket, Pentagon'la sözleşme yenilenmeyeceğini açıklamıştı.

Çin için Dragonfly adlı sansürlü arama motorunun gizlice geliştirildiği, şirket çalışanlarının bu nedenle şirket içinde "şeffaflık" talep ettiği ifade ediliyor.

Mektupta şirket çalışanları, aynı zamanda şirket ürünlerinin etik değerlendirmesine katılmayı talep ettiler.