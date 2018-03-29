Google'a 9 milyon dolar ceza

Google, Android işletim sisteminde Java programlama dilini kullandığı için Oracle'a tazminat ödemeye mahkûm edildi.

ABD merkezli teknoloji şirketi Oracle, Google'ın Android işletim sisteminde Java programlama dilinin kullanılmasıyla ilgili açtığı telif hakkı davasında temyiz sürecinde başarıya ulaştı.

Washington'daki Federal Temyiz Mahkemesi, dün verdiği kararda Google'ın Android işletim sistemini üretirken Oracle'a ait Java programlama arayüzlerini (APİ) kullanmasının şirketin telif haklarını ihlal ettiğine hükmetti.

Temyiz kararı, federal mahkemenin daha önce verdiği hükmünü tersine çevirerek Google'ı tazminata mahkum etti. Tazminat miktarına karar verilmesi için dava federal mahkemeye geri dönecek.