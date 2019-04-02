Google işçileri bölünmedi

Google'ın tam zamanlı işçileri, yakın zamanda sözleşmeleri ihlal edilen taşeron işçilerin taleplerine sahip çıkarak eylem yaptı.

900’den fazla Google işçisi, şirketteki işgücünün yüzde 54’ünü oluşturan taşeronların bir bölümünün ani bir şekilde işten çıkarılmasını reddeden bir mektuba imza verdi.

İşçiler şirketin Londra’daki merkezinde eylem yaptı. Şirket yönetimi, daha önce cinsel taciz iddialarıyla ağır eleştirilere maruz kalmıştı.

TARİHİ İTTİFAK

Teknoloji sektörünün önde gelen isimlerinden Google'ın sözleşme süresinden önce işçi çıkaran uygulamasını reddeden mektubun 900 tam zamanlı işçi tarafından imzalanması, Google’ın tam zamanlı işçileriyle geçici işçi ve sözleşmeli işçileri arasında “tarihi bir ittifak” olarak nitelendiriliyor.

Mart ayında Google ani bir şekilde, Google Asistan’ın “kişilik” ekibinde çalışan 34 geçici işçiyi belirlenen tarihten önce çıkaracağını duyurmuştu. Bu durum Google’ın sözleşmeli ve taşeron işçi kullanımına dair bir tartışmayı tetikledi. Geçtiğimiz aylarda şirkette hem tam zamanlı hem de sözleşmeli ve taşeron olarak çalışan işçiler çalışma koşulları ve patronun etik sorunlarına yönelik protestolarını yoğunlaştırdı.

GOOGLE'IN ÖVÜNDÜĞÜ YETENEKLERİNİN İNSANİ MALİYETİ

900 işçinin imzasını alan mektupta yaşananlar ve şirketin politikaları şöyle anlatılıyor: “Google yıllardır, ölçeğini hızla büyütme ve küçültme yeteneğiyle ve ‘değişiklikleri seri bir biçimde yönetme’ kapasitesiyle övündü. Mali belirsizlik içine itilen bütün bir ekip, işte Google işçileri için ölçeğin hızlı küçültülmesi bu anlama geliyor. Bu seri olma yeteneğinin insani maliyeti.”

27 Mart tarihli mektupta, Asistan’ı 50’den fazla dilde eğlenceli ve uygun şekilde çalıştıranın "kendi emekleri" olduğunu vurgulayan işçiler, 8 Mart’ta Asistan’ın kişilik ekibindeki işçilerin yüzde 80 kadarının (34 kişi) sözleşmelerinin daha önce belirlenen tarihten erken sona ereceğini öğrendiğini anlattı.

Google’ın toplam çalışanlarının yüzde 54’ünü sözleşmeli ve taşeron işçiler oluştururken, Asistan ekibinde çalışanların büyük bölümü bu konumda çalışıyor. Dünyanın çeşitli bölgelerinde Google’ın tam zamanlı işçileriyle yakın çalışan bu işçiler bir taşeron tarafından 2 ya da 6 aylık sözleşmelerle işe alınıyor.

'SÖZLEŞMEYE SAYGI İSTİYORUZ'

Sözleşmesi Mayıs sonunda sona erecekken 5 Nisan itibariyle işten çıkarılan bir kadın işçi “Google’a çalıştığınızı söylediğinizde insanlar sizin zengin olduğunuzu sanıyor. Bir sigortamın bile olmadığını bilmiyorlar” dedi. Kadın işçi şunları ekledi: Buzzfeed’dekilerin işten çıkarıldıklarında hasta ve izinli oldukları günler için ödemelerini almak üzere yaptığı protestoları okuduk. Bizim böyle bir lüksümüz yok, sözleşmemize saygı duyulmasını istemekten başka bir talebimiz olamaz.

Mektupta üç talep netleştiriliyor. Sözleşmeli ve taşeron işçiler, öncelikle Google’dan “sözleşmeye saygı” istiyor, yani burada belirtilen süreye uyulması. İkinci olarak tam zamanlı işçilerin kendileriyle iletişimine izin verilmesini istiyor ve bunu “insanlığımıza saygı” şeklinde ifade ediyorlar. Ve son olarak “emeğimize saygı” diyerek konumlarının tam zamanlıya dönüştürülmesini istiyorlar.