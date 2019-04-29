Türkiye'nin en köklü marksist teorik yayın organı Gelenek'in 141'inci sayısı yayımlandı.

Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) teorik yayın organı olan ve Türkiye’nin halen yayımlanan en eski marksist dergisi unvanını taşıyan Gelenek'in 141'inci sayısı çıktı.

31 Mart yerel seçimlerinden sonra yaşanan süreci mercek altına alan dergide şu konu ve başlıklar yer alıyor: