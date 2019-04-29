Türkiye'nin en köklü marksist teorik yayın organı Gelenek'in 141'inci sayısı yayımlandı.
Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) teorik yayın organı olan ve Türkiye’nin halen yayımlanan en eski marksist dergisi unvanını taşıyan Gelenek'in 141'inci sayısı çıktı.
31 Mart yerel seçimlerinden sonra yaşanan süreci mercek altına alan dergide şu konu ve başlıklar yer alıyor:
- 141'inci sayının ilk yazısında Özgür Şen, 31 Mart yerel seçimlerini güncelliğin biraz dışına çıkarak, daha uzun vadeli tarihsel bir perspektifle değerlendirmeye çalışıyor.
- Yine kriz günlerinde, Haziran Direnişini, yakın zamanda açıklanan iddianame vesilesiyle hatırlamanın tam vakti. Ali Rıza Aydın, yazısında hukuk alanına sıkışmadan, ama hukuki tartışmaları da ihmal etmeden oldukça geniş bir bakış açısıyla hem iddianameyi değerlendiriyor, hem de direnişin önemli özelliklerini tartışıyor.
- Türkiye'de krizin maliyetinin emekçiler ödetildiğini biliyoruz. Farklı sektörlerden işçi arkadaşlarımızın sohbetlerine yer vermeyi sürdürüyoruz. Bu sayıda Sadrettin Öngeç ve Seyfettin Sabaz, işçi gözüyle farklı ama son derece gerçek bir Türkiye portresi çiziyorlar. Umudu göstermeyi de hiç ihmal etmiyorlar.
- Yine ülkede kriz dendiğinde en çok konuşulan konulardan birisi tarım. Tanzim satışlarla seçimden önce yeniden gündem olan bu başlık, kaçınılmaz olarak gündemimizde kalmaya devam edecek çünkü Türkiye büyük bir tarım sorunuyla karşı karşıya. Nevzat Evrim Önal yazısında bu çöküşü güncel tartışma başlıklarından yola çıkarak ele alıyor.
- Türkiye'deki krizi çokça konuşuyoruz. Ancak dünyadaki koşullar da güllük gülistanlık değil. Dünya kapitalizmi de genel bir krizle boğuşurken, faşizmin yeniden yükselişe geçmesi elbette rastlantı olamaz. Tevfik Taş, bu sayımız için hazırladığı yazısında Almanya örneğini ele alıyor ve büyüyen Alman faşist hareketini kapsamlı ve ayrıntılı bir şekilde değerlendiriyor.
- Elçin Solmaz'ın çalışması ise faşizmle mücadele bağlamında en çok tartışılan konulardan bir tanesine farklı bir yaklaşım... Solmaz, İspanya İç Savaşı'nı Türkiye solundaki yansımaları vesilesiyle bizlere hatırlatıyor.
- 20. yüzyıla dair bir diğer hatırlatma ise Mesut Odman'dan... Odman, Stahanovcu hareketten İkinci Savaş'a uzanan yazısında bir dönemin insanlarını, sosyalist kuruluşu ve ardından bu süreçte faşizme karşı verilen mücadelenin etkisini değerlendiriyor. Aynı vesileyle, Mesut Odman Yazılama Yayınevi'nden yakın zamanda yayınlanan "Kızıl Tanker" isimli romana da değiniyor.
- Asaf Güven Aksel bu sayımızda şiirinden insan geçen Mehmet Barış'ı anlatıyor. Fabrikada, tarlada terleyen insanların şairini, karşı olduğunu göstermekle yetinmeyen, neyin yanında olduğunu da anlatan şairimizi Aksel'in kaleminden okuyoruz...
- Bu sayının son yazısı yakın zamanda Bahar Şenlikleri'yle ilgili rektörle öğrenciler arasında yaşanan tartışma vesilesiyle gündemimize giren ODTÜ'ye dair. Eren Orhan'ın anlattığı öykü şenliklerle ilgili değil ama ana fikrin değiştiği söylenemez. ODTÜ'ye dikilmeye çalışan Marx heykelinin ilginç macerasını paylaşan Orhan, yalnızca ODTÜ'yü anlatmıyor, bugünkü üniversite ortamına dair de gerçekçi bir panorama çiziyor.