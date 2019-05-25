Gazeteci-yazar Faik Bulut gözaltına alındı. Avcılar’da Firüzköy Karakolu’na götürülen Bulut’un ifadesinin alınacağı öğrenildi.

Ortadoğu konusundaki analizleriyle de tanınan gazeteci-yazar Faik Bulut İtanbul’da gözaltına alındı. Avcılar’da Firüzköy Karakolu’na götürülen Bulut’un ifadesi alınacak.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, gözaltı nedeni öğrenilemeyen Bulut, Avcılar’da Firüzköy Karakolu’na götürdü.

Gözaltında tutulan Bulut’un ifadesinin alınacağı öğrenildi.

FAİK BULUT KİMDİR?

1950 yılında Kars’ta doğan Faik Bulut, Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Resim İş Bölümü’nde okurken okulu bıraktı. 1972’de Lübnan’daki Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) kamplarına katıldı. İsrail askerleri tarafından yaralı olarak yakalanan Bulut, hapis cezasına çarptırıldı ve 1980’e kadar cezaevinde tutuldu. İsrail’de 7 yıl 2 ay tutuklu kalan Faik Bulut, yazar olarak hayatını sürdürüyor.

Bulut'un Ali'siz Alevilik, Hasan Sabbah Gerçeği ve Eşitlikçi Dervişan Cumhuriyetleri, İslam Komüncüleri, Horasan Kimin Yurdu, Ortadoğu’nun Solan Renkleri, Filistin İntifada Dersleri, Kürt Sorununa Çözüm Arayışları, Dersim Raporları, Kürt Dilinin Tarihçesi, Kod Adı Hizbullah, Kim bu Fethullah Gülen, El Kaide’nin Sırları gibi kitapları yayınlandı.