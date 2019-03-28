Gazeteci Ünker'e açılan Paradise Paper davası düştü, hakim üzüldü

Paradise Papers haberleri nedeniyle yargılanan Gazeteci Pelin Ünker’in davasında süre aşımı nedeniyle düşme kararı verildi. Hakim, dava kararını 'Maalesef zaman aşımı tespit ettim' ifadeleri ile açıkladı.

Paradise Paper haberleri nedeniyle Binali Yıldırım ve oğullarına "iftira" ettiği iddiasıyla 1 yıl 1 ay hapis ve 8 bin 860 lira para cezasına mahkum olan Cumhuriyet gazetesi eski muhabiri Pelin Ünker hakkındaki yargılamada davanın düşmesi yönünde karar verdi.

Binali Yıldırım ve oğullarının açtığı ceza ve tazminat davalarına bakan hakim Nursel Bedir, kararı açıklarken dört aylık dava açma süresinin dolmasını gerekçe göstererek “Maalesef zaman aşımı tespit ettim” dedi.

Pelin Ünker dava sonrasında yaptığı açıklamada, hakimin, Berat-Serhat Albayrak ve Çalık Holding avukatlarına bakıp buruk bir ifadeyle ve bir mahcubiyet belirtisi göstererek, "Maalesef zaman aşımı olduğunu tespit ettim" dediğini söyledi. Binali Yıldırım ve oğullarının açtığı ceza davası ile ilgili karar verenin de aynı hakim olduğunu belirten Ünker, "Şimdi çok farklı bir karar çıktı. Bu yüzden aslında karar alma süreçleriyle ilgili bir belirsizlik söz konusu" dedi.

Pelin Ünker, Paradise Papers belgelerini dünya çapında diğer medya kurumları ile eş zamanlı olarak 6 Kasım 2017’den başlayarak altı gün boyunca Cumhuriyet gazetesinde yayımlamıştı. Belgeler ile aralarında Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak’ın ağabeyi Serhat Albayrak'ın da bulunduğu çok sayıda politikacı ve patronun off-shore bağlantıları gözler önüne serilmişti. Haberin yayımlanmasının ardından internet sitesi linklerine erişim engellenmiş, tazminat davası da açılmıştı.