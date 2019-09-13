Gazeteci Nahit Duru yaşamını yitirdi

Tele 1 Yayın Kurulu Üyesi, ABC Gazetesi yazarı ve Ankara Temsilcisi Nahit Duru yaşamını yitirdi.

Tele 1 Yayın Kurulu Üyesi, ABC Gazetesi yazarı ve Ankara Temsilcisi Nahit Duru yaşamını yitirdi. Nahit Duru’nun dün akşam saatlerinde kalp krizi geçirdiği, bugün organ yetmezliği nedeniyle hayata gözlerini yumduğu öğrenildi.

Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Duru’nun ölümünü Twitter hesabından şu sözlerle duyurdu:

"Tele 1 Yayın Kurulu Üyesi, ABC Gazetesi yazarı ve Ankara Temsilcisi, meslek büyüğümüz, benim sevgili Nahit Abim, onurlu gazeteci Nahit Duru'yu kaybettik. Acımız büyük. Anısı, bağımsız gazetecilik mücadelesinde bize örnek olacak. Güle güle Nahit Abi, ışıklar içinde yat.”

NAHİT DURU KİMDİR?

1945 Samsun doğumlu olan Nahit Duru, gazeteciliğe 1966 yılında Ulus Gazetesi’nde başladı. Duru Barış, Ankara Telgraf, Hürriyet gazeteleri, Toplum, Yedi Gün dergileri, Politika Gazetesi, Flaş Gazetesi’nde çalıştı, parlamento muhabirliği yaptı. Dünya Gazetesi’nde görev alan Duru, 1980 sonrası Arayış Dergisi’nin Yazı İşleri Müdürlüğü’nü yaptı. Ardından Türk Haberler Ajansı’na (THA) girdi. Duru Güneş Gazetesi’nin genel yayın yönetmenliği dahil çeşitli kademelerinde çalıştı. 1994’te Best FM’de genel koordinatörlük yaptı.