Gazeteci Hakan Gülseven tutuklandı

Gazeteci yazar Hakan Gülseven tutuklandı. Gülseven, Burhaniye Açık Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Gazeteci ve yazar Hakan Gülseven Ayvalık Adliyesi’nde hakkındaki çıkarılan yakalama kararı sonucu tutuklandı.

Oda TV'nin haberine göre, Gülseven hakkında, eski Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş’a yönelik hakaret iddiasıyla hakkında tazminat cezası hükmü bulunuyor.

Gülseven, CHP eski Milletvekili ve Parti Meclisi üyesi Durdu Özbolat’ın sahibi olduğu Yurt gazetesinde yer alan yazısına yönelik açılan davanın sonucu olarak mahkum edildiği tazminatı gazete yönetiminin ödemeyi gerçekleştirmemesi sebebiyle Burhaniye Açık Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Gülseven, daha önce de sosyal medya hesabından gazete yönetiminin ödeme yapmadığını ve hapse girme ihtimali olduğunu belirtmişti. Durdu Özbolat da daha önce çalışanların maaşını ödememesiyle gündeme gelmişti.

7 BİN TL ÖDENMEDİĞİ İÇİN 350 GÜN HAPİS CEZASI

Odatv'ye bilgi veren Hakan Gülseven'in avukatı Deniz İpek, Gülseven'in tutuklanmasına neden olan tazminat cezasının 7 bin TL olduğunu belirterek "Para yatırılmayınca 350 gün hapis cezasına dönüştü" dedi.