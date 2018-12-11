Gazeteci Ece Sevim Öztürk tahliye edildi

Bakırköy Kadın Cezaevi’nde 173 gündür tutuklu bulunan gazeteci Ece Sevim Öztürk, bugün ikinci kez hakim karşısına çıktı.
İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ikinci duruşmasında mahkeme, gazeteci Ece Sevim Öztürk‘ün hükümle tahliye edilmesine karar verdi.
Öztürk'ün avukatı Efkan Bolaç, Ece Sevim Öztürk'e "Örgüte bilerek ve isteyerek yardım" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün ceza verildiğini belirterek, "Kararı isitinafa götüreceğiz" açıklamasında bulundu.
Öztürk, CHP'ye yakınlığıyla tanınan Çağdaşses'in yayın yönetmenliği görevini sürdürüyordu.