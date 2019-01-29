Gazeteci Ayşe Düzkan cezaevine girdi

"Özgür Gündem Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği" davasında 18 ay hapis cezası verilen Gazeteci Yazar Ayşe Düzkan, kesinleşen cezasını yatmak üzere bugün Çağlayan’daki İstanbul Adliyesine geldi.
Avukatıyla birlikte infaz bürosuna giden Düzkan, yapılan işlemlerin ardından polis nezaretinde Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevine götürüldü.
NE OLMUŞTU?
İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi 16 Ocak 2018’de, kanun hükmünde kararname (KHK) ile kapatılan Özgür Gündem gazetesinde Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği yapan Ayşe Düzkan’a “Örgüt propagandası yapmak” suçlamasıyla 18 ay hapis cezası vermişti. İstinaf mahkemesi de Düzkan’a verilen cezayı 29 Kasım 2018’de onamıştı.