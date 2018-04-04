Füsun Demirel: Yüreğim daha fazlasına dayanmıyor

ATV tarafından işten çıkarıldıktan sonra bir daha iş verilmeyen oyuncu Füsun Demirel, 'Üçüncü yılım ve sadece işimi istiyorum… Çalışmak… Herkes gibi… Hiç mi yürekli bir yapımcı yönetmen kalmadı' dedi.

Oyuncu Füsun Demirel, üç yıldır kendisine bir iş verilmediğini belirterek sosyal medyadan isyan etti.

“Üçüncü yılım ve sadece işimi istiyorum… Çalışmak… Herkes gibi… Hiç mi yürekli bir yapımcı yönetmen kalmadı. Neyim ben? Hizmetten başka, insanlıktan sevgiden başkan ne örnekledim ki bu hayatta. Artık dayanamıyorum. Yüreğim daha fazlasına dayanmıyor. Bilin istedim. Sadece bir işi bile çok gördüler. Ben iyi değilim…" diyen Demirel, son olarak ATV'deki "Aile İşleri" adlı dizide rol almıştı.

Demirel, verdiği bir söyleşide, "Oynamak istediğiniz bir rol kaldı mı?" sorusuna, "Çok var. Mesela o dağlardaki gerilla kızları oynamayı çok istedim. Belki bir gerilla annesi olurum artık ya da anneannesi. Kadınların özgürleşmesi adına çalışmak ve üretmek istiyorum. Bütün bir hayatımı buna adadım. Ölene kadar da devam edeceğim. Her şeye rağmen inadına kahkaha" yanıtını vermiş ve bu sözler nedeniyle işten çıkarılmıştı.

Konuya ilişkin daha sonra ikinci bir açıklama yapan Demirel, "Dünya tarihinde birçok mücadele alanında gerillalar vardır, bu röportajda salt bir mücadele alanını örnek vererek gerilla oynamak istiyorum demedim. Tam da bu noktada, bahsettiğim ve çok etkilendiğim İtalya iç savaşında faşistlere karşı mücadele vermiş, ülkesinin kurtuluşu için savaşmış milis kadınlardır" demişti.