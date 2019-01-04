Flash TV'ye bile dayanamadılar: AKP baskısı programı yayından kaldırdı

Yayın akışının büyük bölümünü eğlence programlarına ayırmasına rağmen, haber bülteni ve programlarında AKP'ye eleştirel yayınlar yapan Flash TV, dün yapılan yayın kesintisinin ardından haber programlarını yayından kaldırma kararı aldı.
Yapılan açıklamada, "Son günlerde yaşanan gelişmeler nedeniyle Flash TV yönetimi Gerçek Gündem ve Gece Hattı programlarını yayından kaldırmıştır. Kamuoyuna duyurulur" denildi.
Gece Hattı programını Gökhan Taşkın, sabah kuşağında yayınlanan Gerçek Gündem programını ise Yılmaz Tunca hazırlayıp sunuyordu.
KESİNTİ ÜCRETLE İLGİLİYDİ AMA…
Medyaradar’ın haberine göre, Flash TV’nin dün yapılan kesintisi Türksat’a yatırılması gereken paranın ödenememesi ile ilgiliydi ve yatırılan ücret sonrası kanalda işler normale döndü.
Ancak kanalın tekrar izleyici ile buluşur buluşmaz, haber bültenlerini kaldırma açıklaması yapması birçok soru işaretini beraberinde getirdi.
Kanalın patronu Ömer Ziya Göktuğ, 2014 yılında ilk kez Medyaradar’a konuşmuş ve bazı siyasilerin yayınlarıyla ilgili kendisini aradığını dile getirip Erdoğan'la ilgili şunları söylemişti:
Sayın Erdoğan’ı 68 yılından bu yana tanırım. İmam Hatip Lisesi 2.inci veya 3.üncü sınıfındaydı. Beyoğlu ilçe gençlik kolu başkanlığı, ilçe ve il başkanlığı, Belediye Başkanlığı, Parti başkanlığı Başbakanlığı dönemlerini ayrıntısıyla bilirim. Sn. Erdoğan’ın tanıdığı ilk TV patronu benim. Girdiği ilk TV Stüdyosu bizim stüdyolarımızdır. İkimiz de birbirimizi biliriz. Başbakan olup girdiği ilk Bakanlar kurulunda arkadaşlarına “Benden uzak durmalarını, yokluğa mahkûm etmelerini” söylemiş. Bunu bana o kurulda bulunan iki bakan anlattı. Bana neden bu kadar kırgın – kızgın olduğunu bilmiyorum. AKP kurulurken Sn. Gül, Sn. Gökçek ve Sn. Erdoğan yarışıyordu. Ben esasen bu kuşaktanım ama Erbakan Hoca’yı yarı yolda bırakmalarını hoş karşılamıyordum. Bu üçlü arasında en az yakın olduğum kişi Sn. Erdoğan’dı… O süreçte benim dışımda ve bence gerçek dışı bazı dedikodular nedeniyle kırılmış olabilir. Yine de Flash gerçekten tarafsız yayıncılık yapıyor… Yıkıcı muhalefet yapmıyor… Bu durumu da dikkate alıyor olabilirler.