Flash TV'ye bile dayanamadılar: AKP baskısı programı yayından kaldırdı

Dün ödeme yapmadığı gerekçesiyle Türksat tarafından yayını kesilen Flash TV, krizi aşarak ödemeyi yapmış ve yeniden yayına başlamıştı. Kanalın yayının kesilmesinin ardından 'siyasi baskı mı var' tartışması başlarken, yeniden yayına başlayan kanal AKP'ye muhalif yayınlar yapan Gerçek Gündem ve Gece Hattı programlarını yayından kaldırdığını açıkladı.

Yayın akışının büyük bölümünü eğlence programlarına ayırmasına rağmen, haber bülteni ve programlarında AKP'ye eleştirel yayınlar yapan Flash TV, dün yapılan yayın kesintisinin ardından haber programlarını yayından kaldırma kararı aldı.

Yapılan açıklamada, "Son günlerde yaşanan gelişmeler nedeniyle Flash TV yönetimi Gerçek Gündem ve Gece Hattı programlarını yayından kaldırmıştır. Kamuoyuna duyurulur" denildi.

Gece Hattı programını Gökhan Taşkın, sabah kuşağında yayınlanan Gerçek Gündem programını ise Yılmaz Tunca hazırlayıp sunuyordu.

KESİNTİ ÜCRETLE İLGİLİYDİ AMA…

Medyaradar’ın haberine göre, Flash TV’nin dün yapılan kesintisi Türksat’a yatırılması gereken paranın ödenememesi ile ilgiliydi ve yatırılan ücret sonrası kanalda işler normale döndü.

Ancak kanalın tekrar izleyici ile buluşur buluşmaz, haber bültenlerini kaldırma açıklaması yapması birçok soru işaretini beraberinde getirdi.

Kanalın patronu Ömer Ziya Göktuğ, 2014 yılında ilk kez Medyaradar’a konuşmuş ve bazı siyasilerin yayınlarıyla ilgili kendisini aradığını dile getirip Erdoğan'la ilgili şunları söylemişti: