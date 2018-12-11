Fatih Portakal hakkında suç duyurusu

Fox TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal hakkında Paris'teki eylemlere ilişkin açıklamaları nedeniyle suç duyurusunda bulunuldu.

Fox TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, önce AKP'ye yakınlığıyla bilinen gazete ve televizyon kanalları tarafından hedef gösterildi, ardından hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

A Haber'de yer alan habere göre, suç duyurusu "bazı işadamları" tarafından yapıldı.

Portakal, suç duyurusuna konu yapılan açıklamasında şunları söylemişti:

"Hadi bakalım barışçıl bir eylemle zamları, doğalgaz zamlarını protesto edelim. Hadi bakalım, yapalım. Yapabilecek miyiz? Kaç kişi çıkacak korkudan endişeden sokağa? Kaç kişi çıkar sokağa Allah aşkına söyler misiniz? Bireysel ve toplumsal muhalefeti baskı altına almaya ve yıldırmaya çalışıyorlar. En doğal hak ama uygulanamıyor. Fransa olmuş, Türkiye olmuş çok da farketmiyor açıkçası."

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