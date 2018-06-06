Fatih Portakal hakkında soruşturma başlatıldı

FOX TV’nin Mersin Devlet Hastanesi hakkındaki haberiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Fatih Portakal'ın ana haber spikerliğini üstlendiği FOX TV’nin Mersin Şehir Hastanesi hakkındaki haberiyle ilgili "Devlet organlarını aşağılama", "Hakaret" ve "İftira" suçları gerekçesiyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Sabah'tan Nazif Karaman'ın haberine göre, FOX TV Spikeri Fatih Portakal ve Sorumlu Müdür İbrahim Onur Kumbaracıbaşı'nın soruşturmada şüpheli oldukları öğrenildi.

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, şehir hastaneleri ile ilgili Fatih Portakal'ın sunumuyla FOX TV'de yayımlanan haber konusunda, "Kendileri hakkında yalan haber yayınlamaktan dava açtık. Onun da peşini bırakacak değiliz." açıklamasında bulunmuştu.