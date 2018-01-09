Fatih Altaylı'ya özür dile çağrısı

Fatih Ataylı'nın Nadir Nadi'nin evinin satışına ilişkin iddiasına Cumhuriyet'ten "özür dile" yanıtı geldi.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, dünkü yazısında Nadir Nadi'nin evinin satışına ilişkin önemli bir iddia ortaya atmıştı.

Altaylı, "Nadi Ailesi’nin en değerli varlığını yaşatmak için evinin satılması çok garip değil, ama bu satışta garip olan bir şeyler var. Bir süre önce bana gelen bilgilere göre, bu ev değerinin çok çok altında bir fiyata satılmış. Ne bir değer tespiti yaptırılmış, ne bir rayiç araştırması. Koca ev, içindeki tek bir mobilya parçasının edebileceği bir değere, oldubittiye getirilerek 'önemli' bir isme üç otuz denebilecek, Halkalı’da bir daire parasına verilmiş" ifadelerini kullanmıştı.

Altaylı'ya yanıt veren Cumhuriyet gazetesi yönetimi, "Altaylı, kendisine bir süre önce gelen bilgileri teyit etme ihtiyacı duysa ya da halen üç arkadaşımızın tutuklu yargılandığı davaya ilişkin birazcık ilgi ve bilgisi olsa yine bu yazıyı yazar mıydı bilmiyoruz. Ama madem gerçeğe düpedüz aykırı iddialara dayalı biçimde olsa da sordu, yanıtlayalım ve düzeltelim. Merhum Nadir Nadi’nin eşi, merhume Berin Nadi’den Cumhuriyet Vakfı’na miras bırakılan daire 17 Aralık 2015’te 2 milyon 400 bin TL’ye satıldı" dedi.

Gazete, Altaylı'yı özür dilemeye çağırdı.