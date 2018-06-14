Facebook'un haber kaynağı olarak kullanımı azaldı

Oxford Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, özellikle Türkiye gibi ülkelerde Facebook'un artık daha az kişi tarafından haber takibi için kullanıldığını gösteriyor. Sonuçta etkisi olan noktalardan biri, sosyal medyada açıkça görüş paylaşmanın 'tehlikeli' bulunması.

Oxford Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre, Facebook artık daha az sayıda kişi tarafından haber almak ve haberleri yorumlamak için kullanılıyor.

Reuters Gazetecilik Çalışmaları Enstitüsü'nün yıllık Dijital Haber Raporu, 37 ülkeden 74 bin kişiyle internet üzerinden yapılan ankete dayanıyor.

Düşüşte etkili olan nedenlerden biri, mahremiyet kaygıları ile Facebook'un algoritmasını değiştirmesi ve haber paylaşımlarına daha az öncelik vermesi.

Özellikle gençler, mahrem bir ortamda haber tartışma kaygısıyla beraber Whatsapp, Instagram ve Snapchat uygulamalarına yöneliyor. ​Sahte haber konusundaki kaygıları da katılımcıları bu platformdan uzaklaştırıyor. Çalışmaya katılanların yüzde 54'ü bu konuda endişeli olduklarını söylüyor.

TÜRKİYE'DE DE FACEBOOK ÜZERİNDEN HABERE ULAŞIM ORANI AZALDI

WhatsApp üzerinden habere ulaşımının arttığını söyleyenlerin sayısı son 4 yılda 3 kat artarak yüzde 15'e yükseldi. ABD'de de Facebook üzerinden habere ulaşım, geçen yıla kıyasla yüzde 9 azaldı.

Çalışma, "Kamuya açık sosyal medya sitelerinde açıkça görüş paylaşmanın tehlikeli olabildiği Malezya ve Türkiye gibi ülkelerde oranın çok daha fazla olduğu" vurgusunu yapıyor.

Bilindiği üzere Türkiye'de çok sayıda vatandaş, sosyal medya paylaşımları nedeniyle davalık olmuş, hapis cezaları almıştı. "Cumhurbaşkanına hakaret" davaları, bu konuda AKP'li yılların alameti farikası haline geldi. öyle ki son olarak Emniyet Genel müdrülüğü tarafından sosyal medya izleme timi kurulduğu bilgisi paylaşılmıştı.

Öte yandan Facebook'taki haber tartışmalarında sergilenen tavır da, siteye yönelimdeki azalmada rol oynuyor. Özellikle, siyasi taraflaşmaların şiddetli olduğu ABD, Brezilya ve İspanya gibi ülkelerde platformdan kaçış oranını yükseltiyor.

İlgin olan diğer bir nokta ise, katılımcıların sadece yüzde 23'ünün sosyal medyadaki haberlere güvendiklerini belirtmesi. Katılımcıların dörtte üçü, tamamen uydurulmuş haberlerin yanı sıra taraflı ve yanlış haberleri de sahte haber olarak gördüklerini söylüyor. Genel olarak habere güven oranı ise yüzde 44'te kalıyor.