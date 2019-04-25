Facebook'a ağır ceza geliyor: 3 milyar dolar ayrıldı

Facebook, kişisel verilerin gizliliği konusundaki ihlaller nedeniyle ABD Federal Ticaret Komisyonu tarafından ağır bir para cezasına çarptırılabileceğini açıkladı.

Facebook, kişisel verilerin gizliliğini ihlal nedeniyle ağır ceza alabileceğini açıklarken, bu nedenle 3 milyar dolarlık bir fon oluşturduğunu, kesilecek cezanın 5 milyar doları bulabileceğini duyurdu.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, para cezası konusunda ABD Federal Ticaret Komisyonu ve Facebook arasındaki pazarlık aylardır sürüyor.

Facebook geçen yıl da bazı kullanıcılarının şifrelerinin çalınması ve bazı kullanıcılarının bilgilerini üçüncü taraflara vermesi nedeniyle eleştirilmişti.

Öte yandan Facebook, yılın ilk çeyreğinde gelirlerinin geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 26 arttığını ve 15 milyar doları aştığını açıkladı.

Sosyal medya devi, aylık kullanıcılarının sayısının da yüzde 8 arttığını ve 2 milyar 380 milyon kişiye çıktığını duyurdu.

Facebook hisseleri de yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 40 değer kazandı.