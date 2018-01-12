Ertuğrul Özkök'ten Ekşi Sözlük'e: İnsaflı olun

Ertuğrul Özkök, Ekşi Sözlük'ün patronu Başak Purut'un yazısını engelletmesine tepki göstererek "Hani internet özgürlüktü" dedi.

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, taciz suçlaması yapılan Ekşi Sözlük patronu Başak Purut'la ilgili yazısına erişim yasağı getirilmesine tepki gösterdi.

Özkök, bugünkü köşesinde karara tepki göstererek "Ekşi Sözlük’ün, kendilerinden başka herkese dümdüz giden yazarları… Bu özgürlük kahramanı patronunuzu size emanet ediyorum…" dedi.

Özkök, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Adı Ekşi Sözlük… 211 sayfa boyunca bana 'Omurgasız' demiş… 'Yüz karası, Cahil, İnsan müsveddesi, Kimin eşeğine binse onun borusunu öttüren, Yeni sivilcelenmiş ergen'… Biraz olsun kendimi korumak için en hafiflerini yazıyorum… Bir günden bir güne ne bir dava konusu yaptım, ne sesimi çıkardım, ne engellemeye kalktım… Gün geldi, onların özgürlüğünü savundum… Peki ya bu arkadaş… Ekşi Sözlük’ün pek özgürlükçü patronu… Ben onun hakkında, içinde hiçbir hakaret unsuru olmayan iki kelime laf ettim ya… Gitmiş bu haber ve yazılara 'erişim yasağı' koydurmuş… Eee hani 'internet özgürlüktü'…

Ekşi Sözlük’ün, kendilerinden başka herkese dümdüz giden yazarları… Bu özgürlük kahramanı patronunuzu size emanet ediyorum… Yine de kıyamam… İnsaflı olun… Bizlere olduğu kadar gaddar olmanıza hiç gerek yok… 'İşte bu olmadı patron' gibi küçücük bir cümle bile kabulümüzdür…"