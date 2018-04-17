Ertuğrul Özkök, Demirören'e çabuk ısındı: İktidara yakın gazeteci olmayı hep sevdim

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, yeni patronu Demiören'e çabuk ısındı. Özkök, bugünkü yazısında, 'Eleştiri hakkım olduğu sürece, iktidara yakın gazeteci olmayı hep sevdim...' dedi.

Doğan Medya'nın yeni patronu Demirören, Hürriyet yazarlarıyla sorun yaşayacağa benzemiyor.

Gazetenin eski yayın yönetmeni Ertuğrul Özkök, bugünkü yazısında, "Gazetecilik kariyerimi, Özal yanlısı bir siyaset yazarı olarak yaptım... Eleştiri hakkım olduğu sürece, iktidara yakın gazeteci olmayı hep sevdim..." ifadelerini kullandı.

"Ben apolitik bir yazarım... Ama asla nonpolitik değilim..." diyen Özkök, halinden memnun olduğunu dile getirdi.

Özkök iktidar sevgisi kadar patron sevgisiyle de bilinirken, eski patronu hakkında yazdığı övgü dolu yazılarla da dikkat çekmişti.