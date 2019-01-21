Erdoğan'ın eski danışmanı Yeni Şafak'tan ayrıldı: Çürüme, pervasızlık, gözü dönmüşlük

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski metin yazarı ve danışmanı olan eski AKP'li vekil Aydın Ünal, Yeni Şafak gazetesindeki yazılarına son verdiğini açıkladı.

Yeni Şafak gazetesi yazarı Aydın Ünal, bugünkü yazısıyla gazeteye veda ettiğini duyurdu.

AKP'nin önceki dönem vekili olan ve bir dönem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın metin yazarlığı ve danışmanlığını yapan Ünal, veda yazısında, "Okur, yazmanın artık ne kadar zor olduğunu takdir edecek ve inanıyorum ki beni anlayışla karşılayacaktır. Kaçıyor muyum? Evet, kaçıyorum…" ifadelerini kullandı.

Kaçışının nedenlerini de aktaran Ünal, "Kaçışımız çürümeden, seviyenin düşmesinden, tahammülsüzlükten kaçıştır. Kaçışımız düşmandan değil, 'dost' görünenden kaçıştır. Kaçışımız korkudan değil, pervasızlıktan; tehditten değil, aldırmazlıktan, gözü dönmüşlükten, hırstan kaçıştır. Kaçışımız, masumane kaygılarla dostça uyarılarımızı sınırsız iştihalarının ve kifayetsiz ihtiraslarının önünde mania olarak görenlerin iftiralarından, ithamlarından kaçıştır" dedi.