Erdoğan'ın bakanları dış basında: 'Piyasalar rahatsız'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin töreninin ardından açıkladığı bakanlar listesi, dış basının da gündemindeydi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün TBMM'de gerçekleşen yemin töreninin ardından açıkladığı bakanlar listesi, dış basının da gündemindeydi.

Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ı Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ataması, dış basında yer alan değerlendirmelerin merkezinde yer aldı.

Seçimden önce yatırım bankalarının yeni sistemde bakan olarak önerdiği Mehmet Şimşek ve Naci Ağbal'a değil de, Berat Albayrak'a görev verilmiş olması, dış basında "piyasalar rahatsız" yorumlarının yapılmasına sebep oldu.

'KURUMSALLAŞMIŞ OTOKRASİ'

Reuters'ın haberinde, "Erdoğan damadı Berat Albayrak'ı Hazine ve Finans Bakanı yaparak kabinede, eski hükümetin en piyasa dostu bakanı olarak görülen Eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'i dışarıda bıraktı" ifadelerini kullandı.

Reuters'ın görüşünü aldığı Eski AB Türkiye Elçisi Marc Pierini de, yeni sistemde Erdoğan'ın pozisyonuna ilişkin, "Çoğu yetki onun elinde toplanmış olacak, artık bir başbakan olmayacak ve liberal demokrasilerde olması gereken neredeyse hiçbir güçler ayrılığı uygulaması kalmayacak. Başka bir değişle, Türkiye bir kurumsallaşmış otokrasi haline gelecek" yorumunu yaptı.

GUARDIAN: BATI ÜLKELERİNİN LİDERLERİ YOKTU

The Guardian da Erdoğan'ın yemin töreninde Avrupa'nın merkez ülkelerinden ve Kuzey Amerika'dan hiçbir üst düzey yetkilinin hazır bulunmamasına dikkat çekti.

"Türkiye'nin parlamentoda muhafazakar ve İslami çizgideki AKP ile milliyetçi MHP çoğunluğu ile, dış politikada daha da artan milleyetçi bir yol izlemesi bekleniyor" denilen haberde, şu ifadeler kullanıldı:

"Erdoğan son yıllarda Suriye'deki savaş, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği, insan hakları ihlalleri ve darbe girişimi sonrası Avrupa'nın desteğinin yetersiz olması gibi konular sebebiyle ABD ve AB gibi stratejik müttefikleriyle çatışıyor. Bu değişimin bir sinyali de bugünkü yemin törenine katılan 22 ülke lideri arasında ABD, Almanya, Fransa ya da İngiltere gibi Batılı ülkelerin olmayışı."

TIMES: OTORİTER LİDERLER TEBRİK ETTİ

İngiliz The Times gazetesi de Erdoğan'ın seçim zaferinin "otoriter devlet liderleri tarafından kutlandığına" işaret ederek, Batı tarafından ise dikkate alınmadığı yorumunu yaptı.

Haberde şu değerlendirme yapıldı:

"Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve Vladimir Putin gibi otoriter liderler Erdoğan'ı aceleyle tebrik etti ancak Batı daha kayıtsız davrandı. Bu, yemin töreninin davetli listesine de yansıdı. Bulgaristan'ın Cumhurbaşkanı Radev törene katılan tek Avrupa Birliği üyesi ülke lideriydi. 2 yıl önceki darbe girişiminin ardından Türkiye'nin en güçlü Batılı müttefiki olan İngiltere de törene bakan göndermedi."

FT: YATIRIMCILAR ALARMA GEÇTİ

Financial Times ise, yeni bakanlar listesini, "2004'te Erdoğan'ın kızıyla evlenen Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanı olması, Türkiye ekonomisinin sağlığı ve Merkez Bankası'nın bağımsızlığı konularında endişeli olan yabancı yatırımcı ve uzmanları alarma geçirdi" yorumuyla gördü.

"Seçim kampanyası süresince Albayrak hükümeti düşürmek için dış güçler tarafından yapılan operasyon sonucu Türk lirasının değer kaybettiği uyarısını yapıyordu" hatırlatmasının yapıldığı Financial Times haberinde, yatırımcıların TL'nin mevcut durumunu konusunda Albayrak'tan farklı olarak "ekonominin fazla ısınmış olmasını ve düşük faiz oranlarını" gördüğü belirtildi.

Haberde görüşüne yer verilen Hollanda Bankası ABN Amro yetkilisi Nora Neuteboom, "Bu kesinlikle umduğumuz bir şey değildi. Piyasalar kabinenin açıklanmasını bekliyordu ve verilen mesaj açık: Bu kabine piyasa dostu değil, Erdoğan dostu" değerlendirmesini yaptı.

NEW YORK TIMES: HÜKÜMET BORÇ YÜKÜ ALTINDA

New York Times da Albayrak'ın Maliye Bakanı olarak atanmasının finansal piyasaları tedirgin ettiğini ve tek bir siyasinin elinde çok fazla güç toplanmasına yönelik endişeleri arttırdığını yazdı.

New York Times, haberinde şu değerlendirmelere yer verdi: