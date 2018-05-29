Erdoğan'a sosyal medyadan yeni çağrı: G Ö S T E R D İ P L O M A N I

AKP'li cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 'Ben ekonomi tahsili gördüm' açıklaması, sosyal medyada T A M A M ve S I K I L D I K etiketlerinden sonra üçüncü kampanyayı başlattı. Binlerce kullanıcı G Ö S T E R D İ P L O M A N I etiketiyle Erdoğan'dan tahsil gördüğüne dair diplomasını paylaşmasını istedi.
Haber Merkezi
Salı, 29 Mayıs 2018 13:59
AKP'li cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Ben ekonomi tahsili gördüm" açıklaması, sosyal medyada T A M A M ve S I K I L D I K etiketlerinden sonra üçüncü kampanyayı başlattı.
Binlerce kullanıcı G Ö S T E R D İ P L O M A N I etiketiyle Erdoğan'dan tahsil gördüğüne dair diplomasını paylaşmasını istedi.
İşte o paylaşımlardan bazıları: