'Erdoğan Almanya'ya yardım istemeye gelecek'

Almanya'nın önde gelen gazetelerinden Berliner Zeitung, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretiyle ilgili 'yardım istemeye gelecek' yorumuna yer verdi.

Almanya'nın önde gelen gazetelerinden Berliner Zeitung, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretiyle ilgili "Türkiye ekonomik krizin eşiğinde sendeliyor. Türkiye Cumhurbaşkanı yardıma ihtiyacı olduğu için Berlin'e geliyor" değerlendirmesini yaptı.

Gazetede yer alan haberde, "Ortadoğu ile Avrupa arasındaki en önemli tampon bölge olan Türkiye'nin istikrarsızlaştırılmasını kimse arzulayamaz. Yine de Almanya Cumhurbaşkanı'nın otokrat lidere yakınlık göstermekte acele etmesi yadırganacak bir durum. Peter Steudtner, Meşale Tolu ve Deniz Yücel'in rehinelik krizi sanki unutulmuş gibi" denildi.

'TÜRKİYE TL'NİN DEĞER KAYBETMESİNE GÖZ YUMAMAZ'

Frankfurter Allgemeine Zeitung'da da kötüye giden Türkiye ekonomisini konu alan bir makale yayımlandı.

Frankfurter Allgemeine gazetesindeki makalede, Türkiye'deki ekonomik duruma ilişkin olarak, "Çalkantıları sadece Türkiye ile ABD arasındaki anlaşmazlığa bağlamak işin kolayına kaçmak olur" yorumu yapıldı. "Türkiye belli bir süredir yabancı yatırımcıyı ürküten uygulamalara başvuruyor" denilen haberde, "Yüksek dış borç yükü altındaki Türkiye, TL'nin değer kaybetmesine göz yumamaz. Aksi takdirde dövizle borçlanmış olan işletmelerin ve bankaların durumu sarsılır" öngörüsünde bulunuldu.

