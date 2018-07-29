Yandaş Sabah gazetesinin yazarı ve Cemaat'in eski destekçilerinden Melih Altınok, Cemaatçi Emre Uslu'nun sosyal medyadan yaptığı açıklamaları köşesine taşıyarak, 'Emre Uslu itirafçı mı oldu?' diye sordu.

Cemaatçi Emre Uslu'nun sosyal medya üzerinden yaptığı "Eve ve işe aynı saatlerde girmeyin... Issız yerlere gitmeyin... Çevreyi kontrol etmeden evden çıkmayın, otomobilinize binmeyin... Yabancı ülkelerin istihbarat servisleriyle iletişime geçin... Telefonunuzun şarjı hep dolu olsun..." şeklindeki paylaşımlar üzerine Sabah gazetesinin yazarı ve eski cemaat destekçilerinden Melih Altınok, "Emre Uslu itirafçı mı oldu?" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

"Bu göbekli firari, niye uslandı, kaçakları panikleten, yakalanmış olanları da itirafçılığa sürüklemesi muhtemel bu doğruları neden söylüyor merak konusu?" diyen Altınok, "Sakın itirafçılığı seçip Türkiye istihbaratına çalışıyor olmasın? Olmaz olmaz. Kendi ülkesine karşı yabancı servislere çalışan biri postu az deldirmek için arkadaşlarına neler yapmaz ki?" ifadelerini kullandı.