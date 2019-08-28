Emine Bulut’un kızına ‘vasi’ atandı, AKP medyası ‘kayyum’ diye duyurdu

Eski kocası tarafından bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut’un kızına vasi atanması AKP medyasında ‘Emine Bulut’un kızına kayyum atandı’ diye haberleştirildi.

AKP medyası, Kırıkkale’de eski eşi tarafından 10 yaşındaki kızının önünde bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut’un kızı için vasi atanmasını “Emine Bulut’un kızına kayyum atandı” diye haberleştirdi.

Annesinin öldürülmesine tanık olan 10 yaşındaki kız çocuğu için toplanan yardımların güvenceye alınması ve çocuğun kişisel haklarının korunması için vasi atanmasının “kayyum atanması” olarak haberleştirilmesi tepkilere yol açtı.

Konuyla ilgili görüşüne başvurduğumuz Avukat Özge Demir, Medeni Hukuk’ta “kayyum” kavramının bulunmadığını, sözkonusu olanın “vasi” atanması olduğunu belirterek bunun mevcut durumda çocuğun haklarının korunması açısından gerekli bir uygulama olduğunu dile getirdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın talebi üzerine Kırıkkale Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından vasi olarak atanan avukat, 10 yaşındaki F.B.V.’nin banka hesabındaki parayı ve kişisel haklarını 8 yıl boyunca korumakla görevlendirildi.

Öte yandan Bulut'u öldüren Fedai Varan’ın 9 Ekim Çarşamba günü hakim karşısına çıkacağı duruşmayı Türkiye'nin çeşitli illerinden davaya müdahil olmak isteyen Kırıkkale Barosu, Kadın Hakları Komisyonu ve Çocuk Hakları Komisyonuna bağlı yaklaşık 60 avukat da takip edecek.