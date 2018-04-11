Emin Çölaşan'a ölüm tehdidi

Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan, Abdülhamit ve Vahdettin'i eleştiren bir yazı yazdığı gerekçesiyle ölüm tehdidi aldığını açıkladı.

"Bir de ölüm tehditleri var. Vatandaş almış iktidar rüzgarını arkasına, öldürmekten dem vuruyor!" diyen Çölaşan, ölüm tehdidi gönderen mail adresini açıklarken, Lider Yatırım adlı İstanbul'daki bir şirketten gelen tehdidin ardından şirketle bir görüşme yaptıklarını, bu görüşmede de tehdidin sürdüğünü söyledi.

Yazıdan bir bölüm şöyle:

Geçtiğimiz pazar günü burada iki padişahı, Abdülhamit ve Vahdettin'i eleştiren bir yazı yazmıştım.

Elime dün ulaşan bir e-posta mesajını şimdi size iletiyorum:

“Kimden: Lider Yatırım

E-posta adresi: [email protected]om

Kime: [email protected]

Konu: Haddini bil.

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Şimdi bu e-posta mesajını özetle okuyalım:

“Sizi Sultan Abdülhamit ve özellikle Sultan Vahdettin hakkında konuşmaktan men ederim. Siz kimsiniz, ne sanıyorsunuz kendinizi?

Hain sizin dedeniz ve dedenizin arkadaşlarıdır. Sizin dedeleriniz ya Yahudi dönmesi, ya Bizans artığı, ya da dünyalık menfaat için kendini ve ruhunu satan satılıklardır.

Ancak siz ve sizin gibi alkol kullanmaktan beyni yanmış alkolik beyinsizler, işine geldiği için sahte tarihe inanmak istiyor…”

Sonrasında en can alıcı bölüm geliyor:

“Bu vatanın gerçek sahipleri bizleriz. Yarın bir savaş çıksa kaçacak delik arayacaksınız.

Biz ise ya öleceğiz, ya öldüreceğiz.

Keşke savaş çıksa da düşmanlarla birlikte sizin gibi hainleri de temizlesek.”

***

Gazetedeki arkadaşlarla merak ettik, biraz araştırdık.

Karşımıza ülkenin belli yerlerinde gayrimenkul alım satımı yapan İstanbul'da yerleşik bu şirket çıktı.

Telefon numarasını da bulduk:

0 530 788 84.

Arkadaşlarımız bu numarayı çevirdi…

Karşımıza bir kadın çıktı!

Arkadaşlarımız bana atmış olduğu mesajdan söz ettiler, “Acaba siz mi gönderdiniz, yoksa yanlışlık mı oldu” diye sordular.

Kadın nefes almadan konuştu, mesajını doğruladı…

Beynini ve gözünü hırs, kin ve nefret bürümüştü…

Ölüm tehdidinde ısrar ediyor, “Evet, biz sizin gibileri öldürmekten korkmayız” diyordu.