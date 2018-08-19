Ekonomi yazarı Güngör Uras yaşamını yitirdi

Ekonomi yazarı Prof. Dr. Güngör Uras, 85 yaşında yaşamını yitirdi.

Ekonomi yazarı Prof. Dr. Güngör Uras yaşamını yitirdi..

Milliyet gazetesi Ekonomi Müdürü Şükrü Andaç, acı haberi, sosyal medyadan, "Güngör Uras Hocamı kaybettik… Başımız sağolsun" mesajı ile duyurdu.

Ekonomi yazarı Mahfi Eğilmez de bir mesaj yayınlayarak, "Ekonomi dünyasının üstadı, hocamız, ağabeyimiz Güngör Uras'ı kaybettik. Başımız sağ olsun" dedi. İktisatçı Mustafa Sönmez ise, taziye mesajında, "Ayşe Teyze nin halleri üstünden ekonomiyi anlaşılır kılmanın öncü ismi Güngör Uras’ın vefatını öğrendik. Türkiye Ekonomisi yazınına katkılarıyla hep anılacaktır" ifadelerini kullandı.

Uras, ekonomiyi, kendi ürettiği "Ayşe Teyze" ve "Ali Rıza Amca" örnekleriyle anlatmasıyla da tanınıyordu.

GÜNGÖR URAS KİMDİR?

Prof. Dr. Tevfik Güngör Uras, 22 Temmuz 1933 doğumlu gazeteci ve yazardır.

İlk ve orta öğrenimini Ankara'da TED Yenişehir Koleji'nde tamamlayan Güngör Uras; 1955 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi "Mali Şube"sinden mezun olmuş, 1988'de Boğaziçi Üniversitesi'nde doçentliğe hak kazanmış, 1994'te Marmara Üniversitesi'nde Profesör olmuştur.

Çalışma yaşamına Halk Bankası Genel Müdürlüğü'nde başlayan Uras, daha sonra Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, İktisadi Planlama Dairesi Uzmanı olarak görev yaptı. 1974 - 1980 yılları arasında TÜSİAD Genel Sekreterliği görevinde bulundu. Uras, 1993 yılına kadar İ.Ü. İktisat Fakültesi'nde Öğretim Görevlisi, 2001 yılına kadar da Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde Öğretim Üyesi olarak çalıştı. 1968 yılında Türkiye İktisat Gazetesi`nde köşe yazarlığına başlayan Uras, sırasıyla Rapor, Tercüman, Güneş, Sabah, Yeni Yüzyıl, Dünya ve Milliyet gazetelerinde köşe yazarlığını sürdürdü. Evli ve bir çocuk babasıydı.

Güngör Uras, 1980 yılından itibaren Prof. Dr. T. Güngör Uras, T. Güngör Uras, Güngör Uras, Tevfik Güngör, Ali Rıza Kardüz imzaları ile 10.000 civarında makale yazdı.