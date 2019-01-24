Düzenin kurusıkısı: Tetikçi basın

Haftalık siyasi gazete Boyun Eğme'nin yeni sayısı yarın okurlarıyla buluşuyor.

Haftalık siyasi gazete Boyun Eğme'nin 157'nci sayısı "Düzenin kurusukısı: Tetikçi basın" manşetiyle okurlarına ulaşacak.

Türkiye'de çürümeyen düzenin en büyük dayanaklarından birinin yandaş ve tetikçi basın olduğunu, son günlerde yaşanan güncel örneklerle ele alan gazetede, AKP düzeninin tetikçileri teşhir ediliyor.

Gazetenin manşetteki değerlendirmesinde şu ifadeler yer alıyor:

Çürüyen basın tetikçilikle yaşıyor

1990’lı yıllarda hakaret, hedef gösterme, iftira hatta cinayete azmettirme gibi suçları rahatlıkla işlemesi ve ceza aldığında hatta kapatıldığında başka bir isimle ve başka şekli yönetimlerle çıkması ile ünlenmişti Akit.

Hakaret ve iftira konusunda bütün sınırları artık kaldırmış durumda. Hedef gösterme, tehdit, cinayete değil katliama teşvik gibi şeyler gündelik pratikleri.

Tabii, artık ceza almıyorlar. Aksine, açıkça suç işledikleri yayınları köleleştirilmiş yargı tarafından iddianame taslağı olarak kullanılıyor. Bir de artık marjinal değiller. Tirajları artmadı ama neredeyse tüm patron gazeteleri Akit tarzı yazar ya da haberciler çalıştırıyor.

Sermaye medyasının gündemi belirlediği yalandır

Tirajların azalmasını “global trendlerle” açıklamalarına bakmayın. Tetikçilik ve yandaşlık yükü altında ezildiler.

Medyanın inandırıcı olmadığını artık görmek zorundayız.

Medya, iktidarın zorbalıkla, şantajla, bazen rüşvetle halkı inandırdığı şeylere inanıyor. Yayınlarını bu inançla yapıyor. Bu medya kendisi kimseyi bir şeye inandıramıyor.

Geniş kalabalıkların gündemine giren, tartıştığı ya da hayatına etkileriyle baş etmeye çalıştığı konular düzen medyasının dışında yaşanıyor, konuşuluyor.

GAZETEDE YER ALAN DİĞER BAŞLIKLAR

Hafta boyunca meydanlarda, caddelerde, duraklarda, Nâzım Hikmet Kültür Merkezlerinde ve TKP bürolarında okurlarına ulaşacak olan Boyun Eğme gazetesinde yer alan bazı konu ve başlıklar şöyle: