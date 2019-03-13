Dünya genelinde Instagram ve Facebook'a erişilemiyor

Dünya genelinde sosyal medya kullanıcıları Instagram ve Facebook'a erişimi sıkıntısı yaşıyor. Saatlerdir süren sorun nedeniyle sosyal medya kullanıcıları Twitter'a yöneldi.

Dünya genelinde sosyal medya kullanıcıları Instagram ve Facebook'a erişim sıkıntısı yaşıyor. Instagram kullanıcıları hesaplarına girebiliyor ancak akışı yenileyemiyor.

Facebook'ta ise fotoğraf, video yüklemede ve gönderi paylaşmada sorun yaşanıyor.

Birkaç saattir dünya genelinde Facebook, Messenger ve Instagram'a erişilemezken, sosyal medya kullanıcıları Twitter'a yöneldi.

Twitter'da #facebookdown etiketi ABD'de TT listesinin ilk sırasında yer aldı.

Downdetector.com'a göre Facebook'a erişim sıkıntısı ABD, Avrupa, Güney Amerika ve Asya'da devam ediyor.

Instagram'ın da sahibi olan Facebook'tan yapılan açıklamada sorunun en kısa sürede çözülmesine çalışıldığı belirtildi.