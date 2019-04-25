D&R'ın yeni sahibi Turkuvaz'dan Tekin Yayınevi'ne tazminat davası!

Tekin Yayınevi’ne, D&R mağazalarının yeni sahibi olan Turkuvaz Müzik Kitap Mağazacılık A.Ş. tarafından 50 bin TL’lik tazminat davası açıldı.

Tekin Yayınevi’ne, D&R mağazalarının yeni sahibi olan Turkuvaz Müzik Kitap Mağazacılık A.Ş. tarafından 50 bin TL’lik tazminat davası açıldı.

Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk’ün 30 Mayıs 2018 tarihinde kişisel Twitter adresinden yaptığı paylaşım ve Tekin Yayınevi’nin paylaşıma yanıtı tartışma yaratmıştı.

Kenan Kocatürk, paylaşımında “D&R mağazalarında Turkuvaz Gruba satışından sonra kültürel çeşitliliğin devam edeceğini söylediler ancak bugün Turan Dursun’un ‘Din Bu' kitabı raflardan çekilip depoya kaldırılmış” diye belirtmişti.

TEKİN YAYINEVİ YANIT VERMİŞTİ

Kocatürk’ün bu paylaşımına yanıt veren Tekin Yayınevi, üç yazarına ait yeni çıkan kitaplarının iki aydır D&R mağazalarına alınmadığını ifade etmişti.

Kocatürk ve Tekin Yayınevi’nin bu açıklamalarından sonra sosyal medyada D&R mağazaları hakkında çeşitli yorumlarda bulunulmuş, mağazalar zincirine tepki gösterilmişti.

tekin yayınevi: BU DURUMUN DAVA KONUSU HALİNE GETİRİLMESİ KABUL EDİLEMEZ

Tekin Yayınevi, D&R mağazalarının, hakkında yapılan yorum ve beyanlardan dolayı taraflarına 50 bin TL’lik tazminat davası açıldığını duyurdu. Yayınevi, davaya konu olan yorum ve beyanların Tekin Yayınevi dışındaki kişiler ve hesaplar tarafından yapıldığını açıkladı.

Tekin Yayınevi yaptığı açıklamada, “Biz Yayıncılar Birliği Başkanı'na hitaben ‘yeni yayınladığımız kitapların 2 aydır D&R ile görüşmeler sürmesine rağmen mağaza siparişlerinin hâlâ verilmediğini’ belirttik. Başkaca bir yorum yapılmadığı gibi, tweetten görüleceği üzere yazılanların içeriğinde bir eleştiri olmadığı gibi ‘D&R’ın ticari itibarını’ zedeleyecek bir ithamda da bulunulmamıştır” diye belirtti.

Tekin Yayınevi açıklamasının devamında, Turkuvaz Müzik Kitap Mağazacılık A.Ş’nin, Kenan Kocatürk’ün Twitter paylaşımını ve bu paylaşıma yapılan yorumları kurumlarıyla ilişkilendirdiğini ve bu durumun hukuka aykırı olduğunu belirtti. D&R mağazalarıyla 1998 yılından beri tedarik sözleşmelerini olduğunu belirten Tekin Yayınevi, aşamadıkları bir sorunu Yayıncılar Birliği Başkanı ile paylaştıklarını, bu durumun dava konusu haline getirilmesinin kabul edilemez olduğunu ifade etti.

"METASTAZ" DA RAFLARDAN KALDIRILMIŞTI

Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan ve Haber Müdür Barış Terkoğlu'nun kaleme aldığı "Metastaz" adlı kitap, D&R mağazasının sitesinde çok satanlar kısmında yer alırken, mağazanın raflarından kaldırılmıştı. D&R mağazalarına bu uygulamalarından dolayı okuyucular tarafından tepki gösterilmişti.

soL Haber Portalı Genel Yayın Yönetmeni Orhan Gökdemir'in Tekin Yayınevi'nce basılan "AKP'li Yıllarda Türkiye'nin Düzeni" adlı kitabı da ısrarla D&R raflarına konulmamıştı.