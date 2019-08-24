D&R'dan yine sansür: Hüseyin Aygün'ün kitabı 'sakıncalı' bulundu

Hüseyin Aygün sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla ''Hatır'' adlı kitabının D&R tarafından ''sakıncalı'' bulunarak kaldırıldığını ancak kendisinin bu yasaktan yalnızca onur duyacağını açıkladı.
D&R daha önce Metastaz'ı satıştan kaldırmış, çalışanlarına baskı ve mobbing yapmasıyla gündeme gelmişti.
D&R, benim Hatır'ı toplatmış..
D&R mağazalarındaki 114 adet Hatır, depoya kaldırılmış..
Demirören'e geçtikten sonra D&R içinde,
Saray'a bağlı bir Sansür Kurulu oluşturulmuş..
'Sakıncalı isimler', 'sakıncalı kitaplar' depoya kaldırılıyormuş..
Bu yasaktan yalnızca onur duyarım.. pic.twitter.com/zAXytyvMXu
— Hüseyin Aygün (@HuseyinAygun62) August 24, 2019