D&R'dan yine sansür: Hüseyin Aygün'ün kitabı 'sakıncalı' bulundu

Hüseyin Aygün sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla 'Hatır' adlı kitabının D&R tarafından 'sakıncalı' bulunarak kaldırıldığını duyurdu.
soL - Haber Merkezi
Cumartesi, 24 Ağustos 2019 10:05

Hüseyin Aygün sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla ''Hatır'' adlı kitabının D&R tarafından ''sakıncalı'' bulunarak kaldırıldığını ancak kendisinin bu yasaktan yalnızca onur duyacağını açıkladı.

D&R daha önce Metastaz'ı satıştan kaldırmış, çalışanlarına baskı ve mobbing yapmasıyla gündeme gelmişti. 

 