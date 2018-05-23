Dolar 5 liraya yaklaştı, Yiğit Bulut 'Kriz tellallarına kulak vermeyin' dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanlarından olan Star yazarı Yiğit Bulut, 'Tekrar ediyorum; kriz tellallarına kulak vermeyin!' dedi.

Doların 5 liraya yaklaşması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sessizliği sürerken, Erdoğan'ın danışmanlarından Yiğit Bulut, Star gazetesindeki yazısında "Kriz tellallarına kulak vermeyin!" dedi.

"Birkaç gün önce yazdım, bir daha yazacağım! Son günlerde bazı isimler ve bazı medya grupları dikkatimi çekiyor… Başta bir ekonomi kanalı ve başka bir haber kanalına çıkan eski bir bürokrat olmak üzere, sistematik bir şekilde 'krize girdik-gireceğiz' havası yaymaya çalışıyorlar… BUNLARA KESİNLİKLE KULAK VERMEYİN!" diyen Bulut, "Son yazımdan bugüne bu arkadaşlara birkaç kişi daha eklendi! YURTDIŞINDAN BU KOROYA KATILANLARI SAYMIYORUM BİLE ONLAR ZATEN HEP ORADAYDILAR! Sevgili DOSTLAR, Türkiye’nin, tam seçime giderken finansal-ekonomik dinamikleri bakımından özellikle bazı yabancı banka ve kurumların saldırısı altında olduğu açık. YAPTILAR; YAPIYORLAR!" ifadelerini kullandı.