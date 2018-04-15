Doğan Medya'yı satın alan Demirören'den ilk yasak geldi

Doğan Medya'yı satın alan Demirören grubunun ilk icraatı, medya emekçilerinin kendileriyle aynı asansörü kullanmasına yasak getirmek oldu.

Doğan Medya'yı satın alan Demirören ailesinin ilk icraatı, çalışanların kendileriyle aynı asansörü kullanmasına yasak getirmek oldu.

Medyaradar'ın haberine göre, Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan’ın veda turunun ardından özellikle salı gününden itibaren Demirörenlerin Doğan TV Center ile Hürriyet Dünyası’na gidiş gelişleri hızlandı.

Ancak Demirören ailesi binaya gelmeye başladıktan sonra ilk olarak bir yasak uygulamaya konuldu. Demirörenler, gazete ve televizyon çalışanlarının, aile üyeleriyle aynı asansöre binmelerine yasak getirdi.

Demirören ailesi ayrıca binaya kendileri için özel bir kapı yaptırma kararı aldı.